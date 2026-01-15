Rueda espera unidad en el PP sobre financiación el domingo y cree que ir a la Justicia debería ser el "último recurso"

El presidente da Xunta, Alfonso Rueda, participa en el ciclo 'Vecinos y Amigos', organizado por el 'Heraldo de Aragón'. - JAVIER BELVER @ XUNTA

El presidente gallego reitera que la propuesta estatal es "absolutamente inasumible" y que Galicia sale "muy mal"

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alfonso Rueda, confía en que su partido mantendrá la unidad ante el debate de la financiación autonómica, y que en la cumbre convocada por el jefe de filas popular, Alberto Núñez Feijóo, el próximo domingo en Zaragoza todos dirán "lo mismo".

Así lo ha trasladado durante su intervención en el ciclo 'Vecinos y amigos', organizado por el Heraldo de Aragón, en el que la financiación ha estado en el foco y donde ha reiterado el rechazo de la Xunta al modelo propuesto por el Gobierno, un "trágala" que no está dispuesto a aceptar.

Para combatirlo, de hecho, no cierra ninguna puerta, tampoco la judicial, aunque considera que un paso de este tipo debería ser "el último recurso".

"Si cada vez que tenemos que discutir un asunto estructural en nuestro país la solución es, a la primera, 'vete a los tribunales y déjame en paz', a mí no me gustaría que esta fuera la solución", ha dicho, aunque ha admitido que no renunciará a ello si se queda como "último recurso".

"Pero vamos a intentar todas las posibilidades para no ir a los tribunales. Por muchas razones: entre ellas, la cuestión del tiempo, y aparte del resultado, ya no me quiero meter en eso, pero depende de quién lo juzgue y de cuál sea el momento", ha reflexionado, al tiempo que se ha mostrado tranquilo, en clave interna, por la cita de 'barones' del PP el domingo.

PERTENECER A UN PARTIDO "RAZONABLE"

Así, ha reivindicado que tiene la "enorme suerte" de pertenecer a un partido "razonable", por lo que ha augurado que lo que ocurrirá en esa cumbre interna es que habrá coincidencia en que el Gobierno ha articulado un modelo de financiación que "solo le gusta a quien lo ha diseñado, que es una comunidad, Cataluña".

Tras mencionar que las reacciones de las comunidades que gobierna el PSOE también han sido desfavorables a la propuesta del Ejecutivo central, ha recalcado que, en el caso de los populares, el domingo todos compartirán postura.

"Lo que diremos es que, con nuestras diferencias y aunque no todos queremos los mismos criterios, todos defendemos que somos un país en el que hay que garantizar la solidaridad y la igualdad en la prestación de servicios, que nadie puede romperla", ha aseverado.

"ABSOLUTAMENTE INASUMIBLE"

Rueda se ha reafirmado en que la propuesta del Gobierno es "absolutamente inasumible" y Galicia "sale muy mal" parada. "Igual que Aragón", ha apostillado, antes de recalcar que hubo unidad entre las comunidades, a excepción de Cataluña, en el rechazo a este nuevo modelo.

Así, ha reiterado que, aunque no se puede "despreciar" el criterio por número de habitantes, es imprescindible tener en cuenta el coste de la prestación de servicios y ha subrayado que variables como el envejecimiento y la dispersión son fundamentales en el caso gallego.

En todo caso, pese a admitir que las comunidades "discutirían muchísimo" porque tienen distintos puntos de vista, se ha mostrado de acuerdo en que sería posible alcanzar "un acuerdo" si sobre la mesa hubiese una propuesta "seria" y no un "trágala" pactado previamente con una única autonomía.