Rueda insiste en rechazar un traspaso de la AP-9 "no financiado" y que podría suponer a Galicia "miles de millones"

Archivo - AP-9 - XUNTA - Archivo

FISTERRA (A CORUÑA), 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha insistido, sobre la AP-9, en que el Gobierno que dirige no está dispuesto a aceptar --aunque "sí" la oposición-- una transferencia de la autopista "no financiada" y que podría costar "miles de millones" a la comunidad.

Es lo que supone, a su juicio, la norma pactada por PSOE, BNG y Sumar cuya tramitación avanza en Madrid.

"Había un acuerdo unánime del Parlamento donde se garantizaba que si se producía el traspaso, Galicia no tuviese que pagar nada porque venía con los recursos económicos necesarios, como hacen todas las transferencias", ha argumentado, antes de apuntar que el propio ministro Arcadi España, al decir que la Xunta quería la competencia "con un lacito y que no le cueste nada", sugería que "no iba a ser así".

El presidente gallego ha apuntado a que "un representante de Junts dijo el otro día que, si dependiese de su formación, Cataluña nunca aceptaría una transferencia en esas condiciones", y ha lamentado que se "rompiese el consenso" que había en el Parlamento de Galicia, de forma que, aunque la Xunta y el PPdeG "no", la oposición esté dispuesta a aceptar un traspaso que puede suponer "miles de millones" a Galicia.

Sobre todo, se ha quejado, "cuando las transferencias que se hacen a otras comunidades sí están "perfectamente financiadas". Por ello, tras reafirmarse en que, en dichas condiciones, Galicia "no puede aceptar esa transferencia", ha lamentado que "encima" la oposición pretenda que sea "algún tipo de triunfo político".