Rueda lamenta que Sánchez esté "tan rendido" a las peticiones independentistas "con tal de conseguir" la investidura

El presidente de la Xunta asegura que estarán atentos ante posibles "cesiones" y que los intereses de Galicia están "por encima de todo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha lamentado que Pedro Sánchez esté "tan rendido" a "todo lo que pide" Carles Puigdemont "con tal de conseguir" ser investido nuevamente presidente del Gobierno.

"Ahora vemos con cierto misterio que todo lo que han pedido los independentistas, todo se les ha concedido. Lo que ni en sus mejores sueños el señor Puigdemont y compañía podía pensar era en una situación tan favorable", ha afeado Rueda este martes, tras inaugurar el congreso Aseica en A Coruña.

"Yo lo lamento muchísimo. Decíamos el domingo pasado (cuando el PP convocó manifestaciones por la unidad de España en las capitales provinciales) que se está troceando España y es verdad. Va a haber territorios muy privilegiados y siempre que se privilegia a alguien es a costa de los demás", ha insistido el responsable de la administración autonómica gallega.

Rueda se ha referido a "privilegios" desde el punto de vista económico, con la condonación de la deuda a Cataluña --"que tendremos que pagar entre todos"--; y desde el punto de vista jurídico, haciendo referencia al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno ante la ley de litoral gallega.

"Lo que a Galicia no es que se lo hayan negado, sino que hemos sido objeto de un recurso en el Tribunal Constitucional por querer gestionar nuestro litoral, parece ser que al País Vasco, con un estatuto de autonomía igual al gallego, ahí sí que se les va a conceder con tal de que voten en la investidura", ha censurado.

El presidente de la Xunta espera que, una vez investido, Sánchez reúna a todos los presidentes de comunidades autónomas y les explique "realmente y sin ocultar nada, todo lo que ha cedido y lo que va a suponer". "Y por supuesto, escucharnos a nosotros también, lo que opinamos, lo que creemos que no debería haberse hecho y las reacciones que lógicamente vamos a tener frente a las cosas que se vayan cometiendo", ha advertido.

Considera "curioso" Rueda que el Gobierno central en funciones hayan negado "absolutamente y por su nombre las cosas que ahora han concedido absolutamente y por su nombre". "Decir que no nos preocupemos, que en realidad muchas de las cosas que han pactado no piensan cumplirlas, además de demostrar de qué va todo esto y lo de fiar que es Pedro Sánchez y su gobierno actual, creo que por desgracia no va a ser así", ha comentado.

"LOS INTERESES DE GALICIA POR ENCIMA DE TODO"

El líder del gobierno gallego augura que tendrán que hacer muchas cesiones y, ante eso, avanza que estarán "atentos" para reaccionar con todos los medios disponibles y "por encima" de todo, incluido el PP.

"Que a nadie le quepa ninguna duda y por encima de consignas de partido. Yo aquí lo tengo claro, que hay que ver lo que le interesa a Galicia por encima de lo que le pueda interesar a cualquier otra organización, incluido mi partido, si es que hubiera divergencias que, sinceramente, no las va a haber porque todo lo que hemos dicho hasta ahora tiene bastante coherencia", ha defendido.