Rueda lanza el tercer episodio de su podcast Galicia Calidade con una entrevista al periodista Álex Fidalgo

Rueda, durante la entrevista con Álex Fidalgo. - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha lanzado este sábado el tercer episodio del podcast Galicia Calidade, en el que tendrá como invitado al periodista Álex Fidalgo, creador de 'Lo que tú digas', un espacio de entrevistas con personalidades influyentes que se ha consolidado como uno de los podcast más populares en español.

En la entrevista, abordan cuestiones como el proceso que Fidalgo sigue para elaborar su programa o sus inicios. También conversan sobre salud mental o la visión de Galicia y de los gallegos que hay fuera de la comunidad.

Rueda da así continuidad a este proyecto tras conversar en los dos primeros programas con el pediatra Federico Martinón y con la triatleta y campeona paralímpica Susana Rodríguez Gacio.

PODCAST

La iniciativa consiste en una entrevista mensual a referentes de la sociedad gallega en distintos ámbitos como la ciencia, la medicina, el deporte, la cultura, la comunicación o la empresa. Busca llamar la atención sobre todo el talento y potencial de la comunidad --la 'Galicia Calidade'-- y poner en valor los logros de un territorio "competitivo, innovador e inclusivo".

El podcast puede seguirse en el canal de Youtube de la Xunta, así como también se difundirá a través de las redes sociales del titular del Ejecutivo autonómico.

Los contenidos se articulan en torno a una conversación informal entre el presidente y el invitado o invitada, en las que se habla de su trayectoria o de los retos que tiene por delante Galicia. La entrevista siempre termina con unas cuestiones personales y fijas para todos los entrevistados.