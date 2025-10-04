Rueda mantiene un encuentro con el embajador de Reino Unido centrado en el impulso al turismo y relaciones comerciales

El presidente da Xunta, Alfonso Rueda, se reúne con el embajador del Reino Unido en España, Alex Ellis.
Publicado: sábado, 4 octubre 2025 11:42

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha reunido, en el marco del Foro La Toja que se celebra en O Grove, un encuentro con el embajador del Reino Unido en España, Alex Ellis, para tratar ámbitos relacionados con el impulso al turismo, las relaciones comerciales y los intereses para el sector pesquero gallego en ese país.

   En la reunión, ha remarcado que, a pesar de los desafíos del Brexit, las empresas gallegas reforzaron su estrategia de internacionalización y mantuvieron la competitividad en ese mercado.

   De esta forma, según ha indicado la Xunta, de enero a julio de 2025, Galicia exportó al Reino Unido un 10,7% más que el mismo período del año anterior.

   Este mercado británico presenta oportunidades para empresas de sectores como la automoción y componentes, agroalimentario y bebidas, moda y textil, naval, y energías renovables y transición verde. En la reunión, también han abordado la importancia de los caladeros británicos para la flota pesquera gallega.

   Además, el presidente de la Xunta ha invitado al embajador a visitar Galicia en el próximo Xacobeo 2027, en el que ya trabaja el Ejecutivo gallego.

