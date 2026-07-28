Rueda, con "muy pocas esperanzas" de acuerdo en financiación, reduce a "paripé" la reunión del CPFF y apoya aplazarla

1107443.1.260.149.20260728141501 Rueda, en una entrevista concedida a Europa Press, en Santiago de Compostela. - CÉSAR ARXINA / EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, es pesimista en relación a la posibilidad de alcanzar un acuerdo que permita actualizar el modelo de financiación autonómica y tiene "muy pocas esperanzas" de que fructifique. Muy crítico con "la prisa" estival del Gobierno central, ve "un paripé" la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocada para este miércoles, que apoya aplazar.

Así lo ha trasladado en una entrevista con Europa Press, sin salirse del guión de la demanda de posponer la cita que secundan las comunidades del PP. No en vano, Rueda ha reconocido que en la coyuntura actual, "desgraciadamente", no ve "opciones reales" de que pueda salir adelante un pacto que permita renovar el modelo de financiación.

La base de la negociación de un acuerdo "tan difícil" como este, ha argumentado, está en manos de un Gobierno, el que dirige el socialista Pedro Sánchez, que "no ha sido capaz de aprobar un presupuesto en toda la legislatura". Por ello, interpreta que "hay gran parte de paripé, de hacer grandes promesas y luego echar la culpa a otros de que no se llega a acuerdos".

"Cuando alguien quiere llegar a acuerdos, las cosas no se hacen así, de prisa y corriendo, intentando hacer ofertas de modo bilateral, para que al final, cuando todos estén sentados, sea un paripé porque los acuerdos entre dos ya vienen tomados de antes. No me gusta nada lo que estoy viendo", ha sentenciado.

Rueda ha aludido a la necesidad de analizar la información y las alegaciones --ha resaltado que las de Galicia son numerosas, por ejemplo--. "Lo lógico sería tener un tiempo para considerarlas", ha insistido, antes de reprobar las "prisas" del Ejecutivo estatal para tratar de cerrar "un acuerdo tan complejo en vísperas de agosto".

"LO DE MENOS SERÍA SI SE VA O NO"

Sobre si la Xunta (el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos) acudirá a la reunión si esta no se pospone finalmente, Rueda ha insistido en que "lo lógico" sería aplazarla y no ha ratificado cuál será la decisión final. "Ya veremos", ha reflexionado, aún convencido de que "participar en el paripé no tiene mucho sentido".

"Yo siempre digo que hay que intentar ir a todas partes, pero cuando los que te convocan a estos foros tienen alguna intención de llegar a un acuerdo. Lo de menos sería si se va o no, tal y como se está planteando ahora", ha reflexionado, convencido de que "iba a servir de muy poco".

¿POSIBLE APOYO DE JUNTS?

En el transcurso de la entrevista, cuestionado acerca de si vería posible que, si el debate llega al Congreso, el Gobierno pueda lograr el aval de Junts a un nuevo modelo de financiación, ha respondido con otra pregunta: "¿Quién sabe lo que están hablando ahora mismo entre Moncloa y los distintos partidos catalanes?".

A este respecto, ha insistido en que la propuesta de financiación que el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa "empeora" la posición relativa de la comunidad gallega. "Si pasamos de ser los mejores financiados relativamente a los penúltimos es porque algunos otros han mejorado muchísimo", ha advertido y ha apuntado a Cataluña.

De hecho, ha esgrimido que la comunidad catalana ha recibido un trato "preferente" del Gobierno "durante toda la legislatura". "No sé qué harían. Pero, desde luego, si recibieran la oferta de Galicia, estoy seguro que ni Junts, ni ningún partido catalán, diría que sí", ha zanjado.