Rueda no garantiza el apoyo del PP al pacto para traspasar la AP-9 y da a entender que rebaja la ley gallega

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, antes del Consello. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha dejado en el aire, a la espera de que este martes se reúna la ponencia en el Congreso, cuál será la postura del PP ante el acuerdo sellado por PSdeG, BNG y Sumar en relación a la transferencia de la AP-9. Por el momento, no solo no ha garantizado el apoyo de los populares al texto pactado, sino que ha incidido en que este no se ajusta a todas las "condiciones" que recogía el que salió de la Cámara gallega con la unanimidad de todos los grupos.

A preguntas de los medios, Rueda ha apuntado que los populares están analizando en profundidad un texto que se ha dado a conocer este mismo lunes y ha reivindicado que el Parlamento gallego pide desde hace "muchos años" esa transferencia "por unanimidad". "Ahora vemos que los que la estaban bloqueando anuncian que está desbloqueada. Veremos si eso es cierto y si lo está en los términos que acordó el Parlamento", ha advertido.

A renglón seguido ha apuntado a que el Gobierno central "tiene que seguir financiando los compromisos adquiridos estos años; y Galicia tiene que estar dotada de los medios financieros para ampliar las bonificaciones". "Y tiene que suprimirse el incremento de la tarifa del 1% anual durante 20 años que se acordó en la época del presidente Zapatero", ha incidido.

Rueda ha hecho alusión a este punto en concreto que el acuerdo ratificado este lunes no contempla de forma expresa. Sí lo hacía la ley que salió del Parlamento de Galicia hacia el Congreso con apoyo de todos los grupos con representación en el hemiciclo autonómico.

En concreto, la ley que se ha empezado a tramitar en el congreso, recogía que, con la finalidad de "evitar el desequilibrio en materia de política de peajes que supone un agravio para la comunidad", el Gobierno asumiría, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, "la supresión de la aplicación del incremento de tarifa del 1% acumulativo anual durante los próximos veinte años".

"Ello permitirá la amortización de las obras de ampliación de capacidad de la autopista del Atlántico (AP-9) entre los enlaces de Santiago de Compostela norte y Santiago de Compostela sur y entre los enlaces de Cangas y de Teis", agregaba.

"Es la misma financiación que, estoy seguro, acordarían si lo hicieran otras comunidades que el Gobierno considera que lo están sosteniendo. Si no, será un anuncio incompleto, sin cumplir con las expectativas y las necesidades de Galicia", remarcado.

"QUE SE CUMPLA TAL CUAL"

Rueda ha insistido en que del Parlamento de Galicia salió una ley aprobada con unaminidad y ha advertido que todos los partidos deberían exigir "que se cumpla tal cual se acordó".

Para Rueda, o el acuerdo se ajusta a todas las "condiciones" recogidas en la ley gallega o la "obligación" de los populares --y considera que los otros partidos que "apoyaron" el texto inicial gallego deberían hacer lo mismo-- será "decir que mientras no se cumplan ese acuerdo de transferencia no se puede aceptar porque está incompleto".