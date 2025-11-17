Rueda no ve "un fracaso" la retirada de la propuesta para Primaria y espera una solución "cuanto antes"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, preside el Consello de la Xunta. Área de Gobierno. Parlamento de Galicia. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que la retirada de la propuesta de medidas para la Atención Primaria por parte de la Consellería de Sanidade no es "un fracaso", ya que los acuerdos "consisten en ceder por las dos partes" para lograr una solución que espera que llegue "cuanto antes".

A preguntas de los medios este lunes tras la reunión semanal del Consello de la Xunta sobre si ve un fracaso la retirada del documento y tras el anuncio de varios sindicatos de continuar con la convocatoria de huelga, el titular del Gobierno gallego ha señalado que si eso se considera "fracasar" entonces no lo retirarían "nunca" y "nunca habrá acuerdo".

"Mostramos voluntad negociadora, nosotros teníamos una propuesta y a ver si somos capaces de llegar a un acuerdo conveniente para todas las partes", ha aseverado.

En esta línea, ha insistido en que el Ejecutivo autonómico quiere "solucionar esta discusión con los representantes de Primaria cuanto antes", en un contexto en el que se avanza ya el pico de la gripe.

Además, ha reivindicado que la Consellería no puede "estar de brazos cruzados" y debe "tomar medidas" para paliar una situación de "falta de médicos a nivel nacional" que, ha apuntado, llevan "mucho tiempo denunciando y diciendo cuáles pueden ser las soluciones".

"Esto es un proceso de negociación. Conocen ustedes la propuesta actual, que la Xunta retiró para poder llegar a un acuerdo negociado y espero que se pueda llegar cuanto antes", ha manifestado.