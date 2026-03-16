Rueda pide "ser inteligentes" y centrar las demandas sobre el acuerdo Mercosur en aplicar las salvaguardias

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la conferencia de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha pedido a las organizaciones que solicitaban que el sector agroalimentario quedase al margen del acuerdo UE-Mercosur "ser inteligentes" y centrar las demandas en que "se apliquen las salvaguardias".

Preguntado sobre si el Gobierno gallego apoyaba esta petición, Rueda ha insistido en que hay que tener en cuenta "la presión" que desde la Administración autonómica se puede hacer en este asunto.

"Es más inteligente en este momento hacer presión para que se apliquen las salvaguardias, las garantías, los parones si hubiera incumplimientos e incrementar las vigilancias de salud pública y exigir que se hagan tanto en origen, en la Unión Europea, como en las fronteras de nuestro país", ha indicado.

Para Rueda, eso es "lo que hay que hacer y lo efectivo", ya que, ha apuntado, teme que otro tipo de peticiones "no van a ser atendidas" y "distraen de los objetivos que sí se pueden alcanzar".