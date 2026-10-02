Rueda, Pradales e Illa defienden la descentralización en un debate en el que exhiben diferencias en financiación

(I-D) El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; el lehendakari, Imanol Pradales; y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante el Foro La Toja - Vínculo Atlántico, a 2 de octubre de 2026, en O Grove, Pontevedra, Galicia (España). El - Elena Fernández - Europa Press

El problema de la vivienda centra un evento en el que el presidente gallego aboga por elecciones "cuanto antes"

O GROVE (PONTEVEDRA), 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de Galicia, Alfonso Rueda; Euskadi, Imanol Pradales; y Cataluña, Salvador Illa, han defendido la descentralización y han reivindicado la estabilidad política de sus territorios en un debate en el que han expuesto sus diferencias en el modelo de financiación autonómica.

Los titulares de los gobiernos de las tres nacionalidades históricas han participado este viernes en el 'Foro La Toja, Vínculo Atlántico' en un debate moderado por el presidente del Consejo Económico y Social de España (CES), Antón Costas.

Rueda, que ha tomado la palabra en primer lugar, ha puesto en valor el hecho de que los tres presidentes de las tres comunidades históricas compartan escenario y ha reivindicado la vigencia y la necesidad del Estado autonómico y la de "descentralización bien planteada".

En un discurso en el que ha subrayado la estabilidad política de Galicia, que le permite avanzar en competitividad, ha rechazado la propuesta de financiación autonómica que plantea el Ejecutivo estatal, al asegurar que sitúa a Galicia en "entre los segundos y los terceros por la cola". "No estábamos en esa posición, ni muchísimo menos", ha afirmado.

Rueda ha incidido en el mensaje de que Galicia no quiere ser "más que nadie, pero tampoco podría admitir ser menos" y ha dicho que "eso es cohesión", señalando que los territorios competirán, pero "sobre unas condiciones de igualdad básicas". "Y después ahí cada uno con sus habilidades y sus capacidades", ha afirmado para defender que mantener un nivel de servicios públicos cada vez más de mayor calidad requiere de financiación y que "si no hay una financiación justa no habrá cohesión territorial".

PRADALES CRITICA LA "DERIVA" CENTRALIZADORA

Por su parte, Imanol Pradales ha reivindicado también la estabilidad política de Euskadi como un "valor" que tiene impacto en términos de crecimiento económico y, en un debate en el que ha subrayado la importancia de la cohesión territorial, ha mostrado su preocupación por la "deriva" que en el conjunto del Estado se ha producido en los últimos años hacia "una centralización de los poderes políticos, económicos, tecnológicos en torno a la capital".

"No tenemos nada en contra de Madrid o la Comunidad de Madrid, comparto plenamente lo que decía el presidente Rueda, no se trata de enfrentar territorios, pero sí hay inercias que llevan a una concentración de poderes en torno a la capital en un Estado. Y eso en términos de cohesión territorial y en términos de no generación de tensiones territoriales, creo que es un mal negocio", ha sostenido para asegurar que ello tiene también que ver con las "tensiones" políticas que después se generan en el modelo de Estado.

Illa, asimismo, ha iniciado su intervención poniendo en valor que la presencia de los tres presidentes lanza un mensaje de que Galicia, Euskadi y Cataluña son también "España". "Está bien recordar, que más allá de Madrid, está Galicia, está Euskadi y está Cataluña, parte también de España".

En financiación y después de que el presidente Rueda rechazase la propuesta presentada por el Gobierno, Salvador Illa ha abogado por reformar un sistema "caducado" y ha puesto en valor el hecho de que hayan puesto "encima de la mesa" un modelo. "Puede no gustar, pero como mínimo, si se mira con objetividad, hay que reconocer que nadie pierde y que reduce las diferencias entre comunidades", ha sostenido.

Además, en su respuesta a Rueda, ha dicho que "si a usted no le gusta", lo que se debe decir es "que se propone" para "hablarlo". "Son 21.000 millones que pasan del Estado a las comunidades autónomas de régimen común", ha destacado.

A este respecto, el titular del Gobierno gallego le ha replicado que la Xunta de Galicia "ha hecho 18 alegaciones al modelo propuesto" a las que ni se les ha contestado. "Que no se nos pregunte cuál es nuestro modelo, el modelo que está en las alegaciones, unas alegaciones muy elaboradas", ha incidido.

Por su parte, Pradales ha recordado que el actual debate sobre la financiación no afecta directamente al País Vasco por su concierto económico aunque ha reconocido que sí lo hace "indirectamente" mediante la Ley de cupo quinquenal. "Y en cálculo de cupo sí influye lo que el Gobierno vaya a hacer con la financiación o la condonación de la deuda del FLA", ha indicado.

VIVIENDA

A lo largo de sus intervenciones, realizadas antes de la votación en el Congreso de los decretos de vivienda, los tres presidentes se han referido a este asunto sobre el que el titular de la Xunta ha incidido que las medidas propuestas por el gobierno no mejoran la oferta. "Menos dogmas, soluciones contra reloj y más planificación construir y permitir que otros construyan", ha dicho.

A este respecto, el lehendakari vasco ha criticado que el actual "clima político" en el Congreso de los Diputados impida pactar, "cuando menos, un marco de referencia" en vivienda; mientras que el presidente de la Generalitat ha cargado contra Junts. "Un partido que dice defender los intereses de los catalanes se equivoca gravemente" con su postura, ha afirmado.

La mesa ha concluido con Antón Costa lanzando una pregunta sobre si los presidentes se atreverían a sugerir la fecha más adecuada para las elecciones generales. Una interpelación que solo ha sido respondida por Alfonso Rueda: "Yo lo tengo fácil, cuanto antes", ha zanjado.