Rueda se pregunta si Besteiro negociará "darle mucho a algunos a costa de quitarle" a Galicia para la investidura

"Estará pensando en presentarse por otros sitios y no por Galicia, porque si no no entiendo absolutamente nada", ironiza el presidente

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha preguntado este jueves si el diputado socialista por Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, como parte del reducido equipo del PSOE que negociará la investidura de Pedro Sánchez, acordará "darle mucho a algunos a costa de quitarle a otros, principalmente a Galicia".

Así se ha pronunciado el titular del Gobierno gallego y líder del PPdeG, al ser interpelado sobre si ese papel que Sánchez ha otorgado a Besteiro --quien ya fue el encargado de defender en el Congreso el cambio del reglamento para que se puedan emplear las lenguas oficiales-- significa que va a ser uno de sus contrincantes en las elecciones autonómicas, previstas en principio para 2024.

En primer lugar, Alfonso Rueda ha ceñido a "decisiones personales" del presidente del Gobierno en funciones el hecho de que el político lucense, al que voces del partido apuntan como candidato del PSdeG, cobrase en las últimas semanas un mayor protagonismo.

"Lo que está por ver es si esta designación va a preceder otra decisión personal sobre Besteiro, que es una enmienda a la totalidad de lo que dice el PSdeG", ha sostenido el presidente de la Xunta, sobre hacer unas primarias "sin ningún dedo designador" hacia nadie.

Además, ha recordado que el nombramiento del que fuera líder de los socialistas gallegos y, más recientemente, delegado del Gobierno "no está reconocido por ninguno de los implicados" de manera abierta.

En este contexto, también ha criticado que Besteiro vaya a formar parte de una comisión negociadora que "intente acordar" que "hay que darle mucho a algunos (en referencia velada a Cataluña) a costa de quitarle a otros, principalmente a Galicia". "No me cabe ninguna duda y cada día menos", ha dicho Rueda.

Por esto mismo, ha tirado de ironía al añadir que el diputado lucense "estará pensando en presentarse por otros sitios y no por Galicia". "Porque, si no, no entiendo absolutamente nada", ha zanjado.

LENGUAS COOFICIALES

Por otra parte, el presidente de la Xunta ha sido preguntado sobre si ve alguna lectura política en el hecho de que el Gobierno central decidiese otorgar a la compostelana Yolanda Castaño el Premio Nacional de Poesía 2023 por su obra 'Materia', después de que el Premio Nacional de Narrativa 2022 ya recayese en Marilar Aleixandre por 'As malas mulleres', entre otros galardones conocidos últimamente a la cultura gallega.

"Me parece fantástico", ha respondido Alfonso Rueda, "convencido de la inmensa calidad de las obras" que ganaron estos reconocimientos porque supone dar un "espaldarazo" al sector.

Dicho esto, no lo ha vinculado con la reciente aprobación del empleo de las lenguas cooficiales en el Congreso. "Son cosas diferentes", ha dicho el presidente gallego, para recalcar que esta última decisión fue tras "una petición de sus posibles socios de investidura", toda vez que el PSOE "hace algún tiempo votó lo contrario". Eso sí que fue, a su juicio, una "decisión absolutamente política".