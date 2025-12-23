Rueda, prudente, celebra el cierre del caso de Villares en el juzgado pero "respetará" cada decisión judicial

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda - DAVID CABEZÓN

Calvo ve una "buena noticia" que un juzgado concluya el sumario sin procesar al exconselleiro por agresión sexual y se "alegra" por él

LUGO / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha optado por una postura prudente después de que se hiciese público en la pasada jornada que un juzgado de Ferrol decidía cerrar el sumario relativo a la denuncia por supuesta agresión sexual contra Alfonso Villares, el que fuera conselleiro do Mar, sin procesarle.

En declaraciones a los medios, en el marco de un acto en Viveiro, Rueda ha recalcado que la decisión del juzgado no es definitiva, sino que la última palabra la tiene la Audiencia.

Por ello, ha admitido que, si bien "la noticia de ayer apunta a una solución que me gustaría que se diera" --el archivo de la causa de manera definitiva-- y lo celebra, la última palabra judicial todavía está pendiente.

"Y vamos a ser respetuosos con lo que diga desde el principio hasta el final", ha sentenciado, antes de recordar que --aunque él conocía la denuncia desde cuatro meses antes-- Villares dimitió de todos sus cargos políticos de forma inmediata tras ser notificado de que la denuncia había avanzado e iba a ser investigado.

"Tomamos esa decisión y él volvió a su vida profesional de veterinario, cerca de aquí, por cierto", ha rememorado.

Por ello, ha evitado anticipar futuros pasos --fue preguntado por si preveía recuperar a Villares para la vida pública-- y, desde la prudencia, ha apostado por actuar conforme los pronunciamientos judiciales se vayan produciendo.

"BUENA NOTICIA"

Por otro lado, también ha sido preguntado al respecto en un acto en Santiago el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, quien ha asegurado que la decisión del juzgado, pese al "trámite" por el que tuvo que pasar Villares, es "una buena noticia".

"Alegrarnos por él. Respetamos entonces la decisión de la justicia y lo mismo hacemos ahora, como no puede ser de otro modo", ha zanjado.