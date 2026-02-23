Rueda ratifica que Altri decaerá sin "compensaciones" y tendría que volver a empezar si halla otra conexión

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha ratificado este lunes que el actual expediente en curso de Altri en Palas de Rei (Lugo) está llamado a decaer "de forma definitiva", toda vez que se tramitó como proyecto industrial estratégico y la falta de conexión eléctrica hace "inviable" su autorización ambiental integrada y, en consecuencia, que avance.

A la espera del archivo definitivo por parte de la Consellería de Economía, dado que hay un plazo de alegaciones, el mandatario gallego, quien ha afirmado conocer el contenido del memorando firmado en su día con la promotora del proyecto --que no se ha hecho público, ha alegado, por tener "carácter de confidencialidad"--, ha esgrimido que la Xunta no tendrá que darle compensación alguna a la pastera lusa.

Del mismo modo, ha afirmado que, en el caso de que la empresa lograse acreditar que "hay una nueva conexión eléctrica diferente a la que se planteaba y que el Gobierno central dijo que era imposible", se tendría que "volver a empezar" como "nuevo expediente".

Preguntado acerca de por qué la Xunta no ha esperado a que concluyese el análisis de alegaciones del plan estatal de conexiones eléctricas (que bloqueaba la que necesitaba Altri), ha justificado que la Xunta "tenía que tomar algún tipo de decisión".

Así, ha recordado que fue el propio líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien "anunció en nombre del Gobierno", que posteriormente lo ratificó, que Altri se quedaría sin conexión eléctrica, lo que a su modo de ver evidencia "la politización" de este asunto y que no se trabajó con "rigor" ni "objetividad".

El presidente gallego se ha vuelto a mostrar muy crítico con la actitud de los socialistas y ha lamentado que para frenar el plan de la pastera en Palas de Rei se haya dejado "prácticamente a toda la provincia de Lugo" sin conexiones, lo que afecta no solo a la implantación de otras industrias sino a las que ya existen y requieren de mayor potencia.

De aquí a que, "sin entrar en futuribles", Rueda haya alertado del "calado industrial" de la decisión estatal y manifestado su deseo de que "un futuro Gobierno" no reproduzca este tipo de "prácticas". Como ejemplo de la relevancia de este tipo de conexiones, ha enfatizado en que se "celebró" la de Vigo, que ayudará a Stellantis, como "una enorme buena noticia, que lo es". "Pero era una más de las muchas que pedíamos", ha dicho.

"CIERRE DEFINITIVO"

En esta coyuntura, Rueda ha insistido en que, una vez iniciado el procedimiento de archivo hay una fase de alegaciones en la que la empresa tendrá que "acreditar que hay esa conexión eléctrica que el Gobierno, en declaraciones oficiales, ya ha dicho que no era posible".

"La Xunta toma la decisión del archivo en función de todo lo manifestado y, si no es capaz de acreditarse que esa conexión eléctrica existe, se cerrará definitivamente ese expediente", ha continuado el presidente gallego, quien ha insistido en que la Xunta no tendrá que efectuar compensaciones.

"Ese no es en absoluto el problema. Yo puedo asegurar que desde el principio hasta el final ese expediente fue tramitado con todas las garantías y, por tanto, para su cierre definitivo las observaremos también. No hay ningún tipo de compensación prevista, ni nada de eso", ha recalcado.

VÍAS ALTERNATIVAS DE CONEXIÓN

Acerca de si le consta que la compañía trabaja para hallar vías alternativas que le permitan engancharse a la red y poder impular el proyecto de Palas de Rey, ha respondido que "sí, parece ser", y se ha remitido a lo manifestado por la propia compañía "en días recientes".

"Pero en todo caso, la evaluación que hizo hasta ahora era sobre una conexión que se presentaba y que fue la que recibió el aval técnico. Por tanto, si hubiera una diferente, habría que volver a evaluarla. Por eso digo que sería un expediente nuevo, serían expedientes diferentes", ha recalcado.

RESPUESTA A ULLOA VIVA

Finalmente, sobre las críticas de la Plataforma Ulloa Viva y sus demandas de conocer informes de Icomos, Unesco y Ministerio de Cultura, Rueda ha respondido que no desea "polemizar" con una organización que, durante la tramitación del expediente, "se ha pronunciado muchas veces con inexactitudes" e incluso "afirmaciones injustas".

"Desde el principio hasta el final, y estamos cerca del final, la Xunta siguió y observó toda la normativa en cuanto a tramitación y evaluación ambiental. No voy ni a polemizar, ni a entrar a contestar afirmaciones de organizaciones que muchas veces, en mi más sincera opinión, fueron inexactas, sino bastante injustas y, a veces, irresponsables", ha alegado.