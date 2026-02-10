Rueda ratifica que la Xunta invertirá casi 2.000 millones para alcanzar las 10.000 viviendas públicas en 2030

Acto de firma del Pacto de Vivienda. - XUNTA

PONTEVEDRA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado el "consenso" con el que este martes se firmó en Pontevedra el II Pacto de vivienda de Galicia, con el que el Gobierno autonómico prevé invertir casi 2.000 millones de euros entre 2026 y 2030 para reforzar las políticas públicas en este ámbito. El objetivo es "alcanzar las 10.000 viviendas públicas en el año 2030".

Durante el acto, celebrado en el Hotel Galicia Palace, Rueda ha subrayado el efecto tractor que tendrá esta inversión pública, que permitirá movilizar alrededor de 5.000 millones de euros adicionales por parte de empresas y particulares, además de generar o mantener en torno a 60.000 puestos de trabajo en el sector.

La financiación del Pacto recaerá mayoritariamente en fondos propios de la comunidad autónoma, que aportará 1.630 millones de euros, el 82,67 % del total. A esta cifra se suman 241 millones procedentes del Estado y otros 100 millones de fondos europeos.

Según el presidente de la Xunta, el nuevo acuerdo es un ejemplo de una política de vivienda basada en el consenso y la participación de los agentes implicados, con el objetivo de garantizar la eficacia y el impacto real de las medidas previstas.

Rueda ha destacado la importancia de "pasar de la teoría a la práctica" y subrayó que este plan debe cumplirse "con independencia de cualquier proceso electoral y de quien gobierne", reforzando la idea de que se trata de un compromiso compartido entre administraciones de distintos colores políticos.

"COLABORACIÓN" POR LO IMPORTANTE "DE VERDAD"

"Hoy hemos puesto negro sobre blanco, y ahora hay que cumplir", dijo el titular del Ejecutivo durante el acto celebrado en Pontevedra, ciudad que, según él, ejemplifica "la colaboración por cosas que de verdad son importantes".

"Después de mucho análisis, después de mucho diálogo, planificación, ejecución y colaboración, se llegó a este consenso que acabamos de firmar y a partir de ahora lo que toca es cumplir", ha insistido.

Rueda también ha hecho hincapié en la necesidad de actuar "con inteligencia porque los recursos no son ilimitados" y ha explicado que se explorarán "nuevas fórmulas de vivienda y agilización de trámites para favorecer la construcción, también en el sector privado".

CADA EURO SERÁ "BIEN APROVECHADO"

El plan firmado implica, según el presidente, que la Xunta asumirá la responsabilidad directa de entregar 1.000 viviendas públicas para 2030, dentro de un marco de colaboración que prioriza la eficiencia y la correcta distribución entre quienes más lo necesitan.

Rueda ha subrayado que cada euro invertido será "bien aprovechado" y destacó la relevancia de coordinar con los planes estatales siempre que las condiciones sean viables.

"Galicia Calidade es también esto: hacer vivienda, hacerla en plazo, hacerla bien y después distribuirla bien entre los que más lo necesitan y también entre los que más lo merecen", ha asegurado.

El acto se cerró con un llamamiento al trabajo conjunto y a la ejecución del acuerdo. "Lo que toca ahora es ponerse a trabajar. Galicia en materia de vivienda quiere aprovechar todo lo que se pueda ofrecer en condiciones realizables. Esto no va de colores políticos; si sale bien, todo el mundo podrá decir que tuvo participación en este éxito", ha concluido.