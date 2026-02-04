Rueda reafirma el compromiso de la Xunta con el dragado del río Lérez y pide alegaciones "constructivas"

El presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, acompañado pola conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, visita la residencia pública de mayores de Campolongo en Pontevedra - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

PONTEVEDRA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha reafirmado este miércoles el compromiso del Gobierno gallego con la ejecución del dragado del río Lérez, una actuación largamente demandada en Pontevedra y que, según ha destacado, cuenta ya con todas las autorizaciones necesarias para su puesta en marcha.

"Yo estoy decidido a empezar esta actuación lo antes posible. Estoy decidido como máximo responsable de la Xunta de Galicia", ha dicho.

A preguntas de los periodistas durante un acto oficial celebrado en Pontevedra, Rueda se ha referido al proceso de alegaciones abierto para este proyecto y ha asegurado que la Xunta escuchará todas aquellas que se presenten "de manera constructiva". No obstante, ha advertido de que el Ejecutivo autonómico no atenderá propuestas cuyo único objetivo sea, en su opinión, paralizar la actuación sin aportar alternativas viables.

"Si son alegaciones constructivas, bienvenidas. Si son para al final, los de siempre, intentar que no se haga nada, desde luego que no cuenten con la Xunta de Galicia", ha manifestado Rueda.

El presidente gallego ha subrayo que el dragado del Lérez es "una de las actuaciones que Pontevedra necesita" y ha recordado que se trata de la mayor intervención unitaria realizada hasta ahora por Portos de Galicia, con una inversión cercana a los 12 millones de euros, superior al presupuesto inicial para cumplir con todos los requisitos exigidos "para que sea una actuación desde el punto vista medioambiental impecable".

Rueda ha insistido en que el proyecto ha sido diseñado y medido durante años, y que dispone de los informes y autorizaciones necesarias, incluida la decisión del Gobierno central sobre el punto de vertido, que había provocado importantes retrasos.

En este sentido, ha alertado de que introducir ahora modificaciones sustanciales podría suponer nuevas demoras y poner en riesgo la ejecución de una obra que, según afirmó, lleva demasiado tiempo pendiente.

"Cosas a mayores o variaciones absolutas sobre el original, lo único que harían es retrasarlo todo otra vez", ha advertido.

El presidente también ha destacado la importancia del diálogo mantenido con las cofradías de pescadores y mariscadoras, con las que se ha celebrado este martes una reunión para asegurar que la actuación se realiza con todas las garantías y atendiendo a sus demandas históricas.

Finalmente, Rueda ha asegurado estar decidido a iniciar el dragado "lo antes posible" y ha afirmado que la Xunta de Galicia cuenta con el respaldo mayoritario de la ciudadanía pontevedresa para llevar a cabo esta actuación, siempre garantizando el cumplimiento estricto de la normativa ambiental vigente.