Rueda se reafirma en que el Gobierno hizo una buena gestión del crucero y reivindica la "libertad de expresión" en el PP

PONTEVEDRA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha reafirmado este miércoles en sus declaraciones en las que consideró que el Gobierno había hecho una "buena" gestión de la crisis provocada por el crucero con el brote de hantavirus y ha reivindicado la "libertad de expresión" en el Partido Popular.

El máximo mandatario autonómico se ha pronunciado de este modo al ser preguntado este miércoles en Ponteareas (Pontevedra) por los medios sobre si mantiene sus afirmaciones y si la dirección del PP le había llamado por sus declaraciones.

"Yo di mi opinión, como intento hacer siempre, y hacerlo desde la objetividad", ha dicho para recordar que "en otras ocasiones" criticó que el Ejecutivo no intervenirse o lo hiciese "muy tarde".

Rueda ha sostenido que, en su opinión, la gestión de esta crisis "era algo que había que hacer a nivel nacional", como se hizo. "Y por lo tanto, creo que con toda normalidad, cuando es así hay que decirlo", ha afirmado.

Tras ello, ha sostenido que "contrariamente a lo que piensan algunos, que deben ser que reciben instrucciones de sus jefes políticos, en el Partido Popular hay mucha coordinación". "Yo estoy muy orgulloso de mi partido, pero también, por supuesto, faltaría más hay libertad para expresar nuestras opiniones".

Rueda, que ha asegurado que habla con Feijóo con frecuencia, ha sostenido que así se debe "funcionar" y que "probablemente por eso el PP es el primer partido de España".