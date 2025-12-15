Rueda receta al PSdeG "más contar la verdad" ante el caso de Tomé y censura su "cinismo", que extiende al BNG

Rueda comparece ante los medios tras el Consello. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afeado "cinismo" al PSdeG --una actitud que ha extendido al BNG también por "ponerse de perfil"-- ante las denuncias por supuesto acoso sexual contra el dirigente socialista lucense José Tomé, al tiempo que le ha recetado al partido que dirige José Ramón Gómez Besteiro "más contar la verdad".

En su habitual comparecencia posterior al Consello de la Xunta, el también líder del PP gallego ha declinado pronunciarse acerca de si Besteiro debería dimitir, por lo que fue preguntado expresamente, y ha subrayado que será el propio PSdeG el que tenga que "decidir con respecto al futuro de sus cargos".

En todo caso, ha apuntado que, en vista de los pasos que se han dado hasta el momento, "lo que se está viendo" es que "la falta de unidad y la desorganización" que ya se podía "adivinar en otras cuestiones" y que da pie a los "tan tradicionales ajustes de cuentas" internos del PSOE, que "ahora se están viendo en toda su crudeza en un tema especialmente importante".

"Yo pediría menos cinismo y más contar la verdad", ha apelado el mandatario gallego, al tiempo que ha recomendado "menos ponerse de perfil, también por parte del BNG". De la formación nacionalista, ha subrayado que "sustenta" al PSOE "en muchísimas administraciones, empezando por la Diputación de Lugo".

"Respecto al futuro de los cargos políticos del PSOE, insisto que quien tendrá que decidir es el propio partido y sus órganos", ha recalcado Rueda, quien, en todo caso, ha puesto el foco en que son "algunos representantes del PSdeG" los que "no se cortan un pelo a la hora de manifestarse públicamente sobre lo que le parecen sus teóricos jefes".

"YO NO MENTÍ"

Sobre las acusaciones del BNG por usar este asunto para hacer "electoralismo", Rueda ha replicado que "cinismo" es, a su modo de ver, el que practica la formación que dirige Ana Pontón. De hecho, ha resaltado el apoyo de los nacionalistas al PSOE en administraciones gallegas, pero también en el ámbito estatal.

"Quien da lecciones, nosotros hemos recibido muchas, hace electoralismo. Yo prefiero no hacer lo mismo, por eso no las doy y, sobre si debía dimitir algún cargo, remití a que lo juzguen sus compañeros, que ya lo están haciendo sin cortarse un pelo. La gente juzga por sí misma lo que decimos unos y lo que decimos otros", ha apostillado.

Igualmente, a preguntas de los medios, sobre si ahora, echando la vista atrás, actuaría de forma distinta ante el caso del exconselleiro Alfonso Villares, cuya denuncia por supuesta agresión sexual admitió conocer meses antes de su dimisión --que efectuó cuando se le comunicó que estaba siendo investigado--, el presidente gallego ha defendido que él "no" mintió "en ningún momento".

"En cuanto hubo un pronunciamiento judicial (la investigación) conocen mi decisión: dimisión de todos sus cargos", ha aseverado, además de establecer una tercera diferencia con la situación del PSdeG, que no va "dando lecciones". "Yo no voy por ahí dando lecciones como hizo el PSOE y luego cuando tuvo un caso hizo todo lo contrario de las lecciones que nos daba a los demás", ha concluido".