Rueda reconoce que no se reservó presupuesto para el monumento a las víctimas de la covid que prometió Feijóo

El presidente autonómico ironiza con que todavía le faltan por probar los programas deportivos y augura que la oposición también le criticará

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reconocido que los presupuestos para 2024 no contemplan ninguna partida presupuestaria para levantar un monumento a las víctimas de la covid, una promesa que hizo su predecesor en el cargo, Alberto Núñez Feijóo, en su último debate sobre el estado de la autonomía, en octubre de 2021.

"No digo que se deseche", ha precisado, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta de este jueves el presidente autonómico, quien en todo caso ha reconocido que "es cierto que no hay previsión de ejecución" en 2024, ya que no hay una partida para ello prevista.

En todo caso, Rueda ha incidido en que esto tampoco supone una "desconsideración" con las personas que han sido víctimas de la pandemia por el SARS-Cov-2 ni a las postcovid.

CONFLICTO ORIENTE MEDIO

Por otro lado, el presidente autonómico, preguntado por el conflicto en Oriente Medio y sobre si reconoce la creación de un estado palestino al tiempo de cómo lee la decisión de Israel sobre los visados a los miembros de la ONU, Rueda se ha remitido a los posicionamientos hechos ya en el Parlamento de Galicia y, en concreto, en el debate sobre el estado de la autonomía.

En esa resolución, pactada por PP y PSOE, se condena la actuación de Hamás y se pide mantener la ayuda humanitaria a Palestina, siempre que no se financiase de forma directa o indirecta ninguna organización o acción terrorista.

En este caso no había ningún pronunciamiento sobre la creación de un estado palestino, algo sobre lo que sí se pronunció el Parlamento gallego en una declaración institucional en 2014, en la cual se hacía un "reconocimiento del Estado de Palestina", lo que le valió, en su día, que Israel declarase "enemiga" a la Cámara gallega, que en varias ocasiones ha condenado también por esta vía el Holocausto judío.

USO DEL GALLEGO EN LA UE

En otro orden de cuestiones, tras decaer la instauración de las lenguas cooficiales de España en la UE, Rueda ha reiterado que le "gustaría" que se pudiese emplear la lengua propia en las instituciones europeas.

Asimismo, ha repetido su postura a favor de que es el Senado, a su juicio, la cámara en la que se debe emplear la lengua cooficial, como él mismo ha hecho recientemente, y no el Congreso. "Y en Europa, donde hay otro multilingüismo, me gustaría", ha manifestado, pero ha reconocido que no depende del Gobierno central.

PROGRAMAS DE ENTRETENIMIENTO

En el transcurso de la rueda de prensa también ha sido preguntado por su participación en programas de entretenimiento de la Televisión de Galicia y las críticas de la oposición al respecto de que lo consideran una campaña encubierta ante las elecciones autonómicas.

Rueda ha ironizado con las críticas y ha dado por hecho que haga lo que haga van a permanecer. Así, ha dicho que su presencia en estos programas (el Land Rober o recientemente una aparición en un programa de mayores) no responden a ningún "plan previsto".

"No responde a ningún plan y no hay nada previsto al respecto", ha asegurado Rueda, quien ha dicho que, en este sentido, no puede "prever" si lo hará en otro programa, pero que sí puede "prever" que a la oposición "no le va a gustar". Eso sí, ha bromeado con que le "falta por probar un programa deportivo" y ha augurado que, de acudir a uno, también será objeto de críticas: "A ver si les gusta".