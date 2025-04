Rueda recrudece las críticas a Pontón (BNG): "Cuando dejemos la política, yo tendré a donde ir y usted no"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha recrudecido, en su réplica de la primera sesión del debate de la política general, las críticas a la líder del BNG, Ana Pontón, a la que ha hecho una advertencia sobre su futuro cuando abandone su actual actividad pública: "Cuando dejemos la política, yo tendré a donde ir y usted no".

Antes, Rueda había aludido a la amplia trayectoria política y en el Parlamento de la portavoz nacional del BNG, a la que afeó sus "descalificativos". "Eso del presidente más anti gallego, más desleal... Eso me lo dice todos los miércoles (en las sesiones de control). Para que tenga valor y me impacte un poquito, me lo tendría que decir de vez en cuando, no siempre", ha retado.

"Para usted, yo soy lo peor siempre. Pero todo eso ya se lo dijo a Feijóo muchas veces y a Fraga tuvo ocasión, porque usted ya estaba. Y probablemente se lo dirá al próximo presidente del PP", ha augurado.

Dicho esto y, tras afirmar que no deseaba entrar en un cruce de descalificaciones, sí trajo a colación un recuerdo familiar: que su padre le aconsejaba no entrar en política. "Mi madre, que me conocía mejor, decía: como se va a meter, por lo menos que haga algo más", ha esgrimido Rueda, que es funcionario, secretario municipal.

"Pues resulta que hice algo más. Y la diferencia es que, cuando usted y yo dejemos la política, a ver quién lo hace antes, yo tendré a donde ir y usted no. Esa es la enorme diferencia, señora Pontón. Por lo tanto, le pido un poco de respeto", ha aseverado, mientras la líder del BNG hacía gestos de desagrado desde su escaño.

"Por mí puede menear la cabeza, no me molesta que menee la cabeza. Yo no tengo esa piel fina que le da derecho a hablarle a los demás, pero a usted no se le puede decir nada", ha agregado, antes de instar a la nacionalista a hacer los "aspavientos" que considerase oportuno.