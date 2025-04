Pontón tilda de "machismo y clasismo" las criticas de Rueda sobre su futuro tras la política y pide "respeto"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha tachado de "machismo y clasismo" las criticas de Alfonso Rueda sobre su futuro cuando deje la vida política y ha pedido "respeto".

"Cuando dejemos la política, yo tendré a donde ir y usted no", advirtió Rueda a la líder nacionalista en su réplica, una alusión que Pontón ha lamentado y tras la que ha pedido "no faltar al respeto a la gente ni insultar".

Así, ha iniciado su segundo turno en el Debate sobre el Estado de la Autonomía agradeciendo que los gallegos puedan ver a través de la TVG "el fondo y la forma" de las intervenciones de Rueda. "Olvida que es la casa de todos los gallegos", ha subrayado.

También ha afeado a los populares que "si quieren degradar así el Parlamento, es su elección", aunque ha avisado que "en la política del barro" no la van a encontrar. "Ni a mí ni al BNG, por respeto a la ciudadanía", ha reivindicado.

En este contexto, ha recordado que Rueda "ya era concejal en Pontevedra en 1996". "No pasa nada, pero si eres un hombre y del PP y llevas 30 años en política, subido al coche oficial, eso es experiencia, pero si eres mujer y eres del BNG eso es un demérito para el señor Rueda. ¿Sabe qué es? Machismo y clasismo", ha censurado.

A continuación, el portavoz del PPdeG, Alberto Pazos Couñago, ha reprochado a la responsable del BNG que utilizase el "comodín" del "machismo". "No le admito que me diga que degradar el Parlamento es contar que usted nunca tuvo más actividad laboral que de diputada. Eso no es machismo, eso es contar la verdad", ha aseverado. Para el portavoz popular, "lo que es machista es esconderse en su condición de mujer para evitar la crítica política".