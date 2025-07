Rueda reivindica avanzar "desde el diálogo y la moderación" en la entrega de la Medalla de Galicia a la princesa Leonor

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha entregado este lunes la Medalla de Galicia --máxima distinción de la Comunidad-- a la princesa de Asturias, Leonor de Borbón. Durante el acto, que ha tenido lugar en el Pazo de Raxoi, Rueda ha reivindicado una Galicia que "avanza desde el diálogo, la moderación y el sentido de la responsabilidad".

En contraposición, se ha referido a otros lugares en los que "predominan los enfrentamientos y la incertidumbre", además, ha reivindicado que "en un momento en el que la política nacional atraviesa episodios de evidente inestabilidad, Galicia representa un valor seguro".

Así, el titular del Gobierno autonómico ha pronunciado un discurso --en el que ha intercalado gallego y castellano como la princesa-- marcado por su mención a esa estabilidad como "una herramienta al servicio del bienestar, la inversión y el progreso comunes".

En sus palabras previas a la entrega de la Medalla, Rueda no ha pasado por alto las ausencias --como la de la alcaldesa, Goretti Sanmartín-- y ha señalado que "quien no entiende su labor como representante público desde la moderación, de pensar y gobernar para todos los ciudadanos y no solo para una parte de ellos, se estará equivocando".

En un discurso en el que ha intercalado el gallego y el castellano --al igual que ha hecho la princesa--, Rueda ha recordado palabras de Castelao y de Otero Pedrayo, y ha calificado al gallego como "lengua otrora silenciada y maltratada, hoy felizmente reconocida, pero siempre necesitada de atención".

"Lengua, historia y cultura conforman, como decía, nuestro hecho diferencial, sí; pero hecho enriquecedor, también, absolutamente compatible con nuestra condición de españoles y europeos de pleno derecho", ha aseverado.

Con todo, ha apostado por "hacer juntos huyendo de las visiones que minusvaloran lengua, cultura e identidad de las autonomías, para cobrar fuerza en un mundo polarizado, hacer juntos para recuperar el espíritu de la transición, hacer juntos para impulsar la concordia y recuperar la credibilidad institucional intensamente deteriorada en estos días".

"Una tarea prioritaria en la que contamos con el aliento de Su Majestad el Rey Felipe VI y su familia, ejemplo en una España especialmente necesitada de referentes", ha concluido Rueda.