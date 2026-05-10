Rueda reivindica en Cuntis la "buena política" desde lo local y llama a "ir a por todas" en las municipales

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, participa en el Xantar do Partido Popular de Cuntis (Pontevedra), a 10 de mayo de 2026. - ÍÑIGO ROLÁN

PONTEVEDRA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha reivindicado desde Cuntis (Pontevedra) la "buena política" construida desde lo local y ha llamado a "ir a por todas" en las próximas elecciones municpales, para las que queda un año. "Un año de mucho trabajo, pero que puede dar mucha satisfacción", ha expresado.

Rueda ha acudido este domingo al Xantar do Partido Popular de este municipio, en el que ha estado acompañado de 350 asistentes. Desde allí, ha validado a la presidenta del PP local, Isabel Couselo, como "una fantástica cabeza de lista" y ha apreciado su "rigor, seriedad y empatía" a la hora de trabajar.

De esta forma, se ha mostrado convencido de que le arrebatará la Alcaldía al PSOE, que gobierna el municipio desde 2015. Ha bromeado con que ya imagina "todo lo que le va a pedir": "Ojalá haya muchas ocasiones en que le pueda decir: 'Isabel, acabas de llegar a la Alcaldía, vete parando un poco'".

A Rueda "siempre" le ha parecido que Couselo "se dedica a trabajar mucho y a arreglar problemas". "Ese es el secreto en esta España que se ha vuelto loca, donde algunos pretenden que normalicemos disparates", ha esgrimido y, a continuación, ha añadido: "Lo normal cuando te dedicas a los asuntos públicos es ser riguroso, es ser honrado, es trabajar y es pensar en que no se puede decepcionar a la gente que apuesta por ti".

Al mismo tiempo, ha tomado el "compromiso" de "seguir trabajando por las cosas serias" y de ayudar a los ayuntamientos que tengan gente "que sepa plantear bien las cosas", como --a su parecer-- es este el caso. En este sentido, ha agradecido su trabajo a Couselo y a "todo el mundo que mantuvo la antorcha del PP en Cuntis".

"UNA DÉCADA SOCIALISTA ERRÁTICA"

Por su parte, el presidente provincial del PP, Luis López, ha destacado que el "multitudinario" encuentro es el "claro preludio" de lo que pasará dentro de un año con la "rotunda victoria" del partido para poner fin a "más de una década socialista errática". En todo caso, ha llamado a "no confiarse" y ha reclamado "un trabajo sin descanso".

Asimismo, la presidenta del PP de Cuntis ha agradecido todas las muestras de apoyo y ha invitado a seguir en la línea de trabajo actual para que "pueda gobernar" y centrarse en asuntos como el desarrollo de suelo empresarial, la consecución de vivienda y el avance de la red viaria.