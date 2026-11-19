VIGO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha reivindicado la importancia de llenar las urnas con las papeletas del PP porque "votar a Alberto Núñez Feijóo es votar por España, por Galicia y por Vigo".

Así lo ha señalado durante su intervención en un mitin electoral celebrado esta tarde en la ciudad olívica, donde ha estado acompañado por el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, quien recorrió previamente otras urbes gallegas como A Coruña, Santiago o Pontevedra.

"Votar a Feijóo es votar por el futuro. Es votar por España, por Galicia y por Vigo", ha subrayado Rueda, pidiendo que "no se frene" en esta campaña para reforzar el mensaje de que el "único voto útil" para acabar con el "sanchismo" es el del PP.

Del otro lado, según ha dicho, está Pedro Sánchez dispuesto a "vender España" para mantenerse en el poder, "como se ha visto tras las declaraciones de Puigdemont" (en referencia a que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont reconoció haberse "aprovechado de la ambición de Sánchez para derrotar a España").

En su discurso, el líder del PPdeG se ha mostrado convencido de que Feijóo mostrará su valía el 29 de noviembre. Para él, durante esta campaña se están viendo los dos modelos que concurren a las urnas: "el de la moderación, gestión y sentido de Estado de Feijóo frente al de las mentiras y la desvergüenza que representa Sánchez".

Rueda fue el encargado de cerrar el mitin celebrado por los 'populares' este jueves en Vigo, en el que también ha participado, además de Bravo, el cabeza de lista al Congreso por Pontevedra, Julio García Comesaña, o la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, entre otros.

"OCHO AÑOS PERDIDOS"

Precisamente Comesaña se ha referido a los "ocho años perdidos para Vigo" durante el gobierno de Sánchez, con hasta una quincena de proyectos "totalmente paralizados" por la "política de absoluto abandono" del Ejecutivo hacia la provincia.

Así, ha especificado que "Peinador está casi sin vuelos", mientras que el AVE directo por Cerdedo "desapareció" del mapa de la alta velocidad y la Salida Sur a Portugal "se pospuso una década", entre otras infraestructuras.

Por todo ello, ha reclamado un apoyo mayoritario para el PP en la ciudad "para que comience a ser atendida como se merece y se abandone la situación de incomunicación y aislamiento a la que la sometió el Gobierno socialista".

"POLÍTICA DE CRISPACIÓN"

Antes, en un paseo por la ciudad de Ourense, la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha animado este jueves a los vecinos a votar por Feijóo, quien "unirá el país" y acabará con la "política de crispación y recortes".

Para ella, que estuvo acompañada por la cabeza de lista al Congreso, Ana Vázquez, el líder 'popular' es el único que garantizará el "cambio necesario" para España, lamentando el "abandono" que sufrió Ourense en estos últimos ocho años con el Gobierno de Sánchez, junto con sus socios como el BNG, que "no hicieron nada por Galicia".

"Ya vimos cómo el PSOE, con el BNG, absolutamente radicalizado, solo ofrece violencia en las calles", ha lamentado Prado, haciendo referencia a episodios recientes como la agresión al candidato del PP en el País Vasco Jon Echeverría. "La política de la violencia y de la crispación tiene que acabar", ha sentenciado.