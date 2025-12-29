Rueda reivindica los "objetivos cumplidos" en 2025 y ve "repetitivo" el balance negativo de la oposición

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en rueda de prensa tras el Consello de la Xunta. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha manifestado que los balances negativos del 2025 realizados por la oposición son "un poco repetitivos" y ha defendido los "objetivos cumplidos" por parte del Gobierno gallego, especialmente con el traspaso de las competencias del litoral y las iniciativas en materia de vivienda.

A preguntas de los medios en rueda de prensa tras el Consello de la Xunta, Rueda ha dicho no conocer los balances realizados tanto por la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, como por el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. "No los conozco, pero me los imagino: todo mal y todo no. Pueden estar en su papel o ser un poco repetitivos. Lo que han dicho este año valía para el año pasado o los siguientes, otra cosa es la credibilidad que tengan", ha subrayado.

En todo caso, el titular del Ejecutivo autonómico ha reconocido que, pese a que "se pueden hacer las cosas mejor", la Xunta cierra 2025 con los objetivos marcados "cumplidos o cumpliéndose".

Entre ellos, ha destacado el traspaso a Galicia de la gestión del litoral, que espera que el próximo año "se desarrolle en toda su plenitud".

También ha puesto en valor el avance en "el compromiso" para construir nueva vivienda. En este sentido, ha dicho esperar que el año que viene sean capaces de "entregar las primeras promociones".

Por otro lado, ha reivindicado que están "consolidando un ecosistema de innovación" que, a su juicio, puede dar "muchas alegrías en los próximos años".

"Seguir atrayendo proyectos, a pesar de las dificultades que ponen los de siempre, seguir atrayendo inversiones, proyectos empresariales. Para eso hay que seguir garantizando la estabilidad institucional, la seguridad jurídica y el sentidiño", ha subrayado.

SENTIDIÑO VS TENSIÓN

En esta línea, Alfonso Rueda aguarda que en 2026 sean "capaces" de mantener "ese clima" frente a "los intentos de alguno y las llamadas al conflicto y a la tensión que se escuchan por ahí".

"El pueblo gallego creo que no está por esa labor y espero que podamos seguir manteniendo un clima social y laboral en el que se pueda seguir consiguiendo muchas cosas y mantener un nivel aceptable y mejorar lo que haya que mejorar en los servicios públicos que presta la Xunta", ha zanjado.