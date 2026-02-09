Rueda reivindica el trabajo de Sanidade ante el anuncio de huelga en Primaria de O'Mega: "No es ninguna novedad"

El titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, en la comparecencia ante los medios posterior al Consello de la Xunta. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha reivindicado el trabajo de la Consellería de Sanidade ante el anuncio del sindicato médico O'Mega de convocar una huelga en Atención Primaria para el 2 de marzo. "No es ninguna novedad", ha señalado.

"Este fue el sindicato que ya no estuvo de acuerdo con las propuestas con las que sí estuvieron el resto de sindicatos de Atención Primaria y que ya se están aplicando", ha señalado el líder autonómico en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consello de la Xunta.

Ha insistido en que el Gobierno gallego, en este caso el departamento sanitario, tiene el "compromiso" de cumplir con aquellos acuerdos alcanzados con el resto de fuerzas sindicales el año pasado en un contexto también de huelga.

"Lo estamos haciendo y no es ninguna novedad la opinión de ese sindicato, que coincide además con la opinión de la CIG", ha aseverado.