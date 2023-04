Rueda respalda en Vigo a su candidata, que advierte: "No hay nada más anti Vigo que el aislamiento"

El líder del PPdeG proclama que en Vigo "hace falta trabajar en serio, tender la mano, y tener equipo"

VIGO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PPdeG y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha desplazado a Vigo este sábado para respaldar a Marta Fernández-Tapias en el acto de presentación de la candidatura con la que concurre a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, y en el que la dirigente local ha lanzado un mensaje frente a la "confrontación": "No hay nada más anti Vigo que el aislamiento".

Para Fernández-Tapias, después de años de gobierno socialista encabezado por Abel Caballero, está claro quien ha salido "ganando": "¡Qué bien le ha ido al PSOE con la confrontación, pero qué daño le ha hecho a Vigo!" "Bajar los brazos y aceptar esta situación no va conmigo ni con este partido", ha agregado.

Lo ha manifestado en un acto en la ciudad olívica en el que, además de Rueda, han participado otros dirigentes populares como la secretaria general del PP gallego, Paula Prado, o el presidente provincial del PP de Pontevedra, Luis López.

Rueda, por su parte, ha agradecido la "valentía" de los componentes de "la mejor lista que ha habido nunca en Vigo" y darles la enhorabuena por querer "abrir un nuevo camino desde la tranquilidad, la humildad y la seriedad". "Hoy es el día en el que el PP de Vigo se vuelve a abrir a toda la ciudad", ha aseverado.

"Hoy trasladamos un mensaje diferente a aquellos que apoyaron al PP hace tiempo y dejaron de hacerlo, a todos los que quieren volver a apoyarnos y están deseando que les des motivos para hacerlo. Ese mensaje es que estamos preparados", ha añadido.

"ABRIR LAS VENTANAS DE LA CIUDAD"

En su intervención, Rueda ha apuntado que hay que "abrir un tiempo nuevo" y "abrir las ventanas de la ciudad" para que Vigo vuelva a "liderar Galicia", y que para ello "hace falta trabajar en serio, tender la mano, tener equipo y una persona que lo lidere como Marta Fernández-Tapias".

Al tiempo, ha remarcado que el 28 de mayo "se vota el futuro de la ciudad" y que ese día será "el punto de inflexión para que todo empiece a cambiar" en Vigo, en la Diputación de Pontevedra y en España.

"No hay un PSOE de Vigo y un PSOE de La Moncloa. Es todo lo mismo porque cuando un candidato socialista pide apoyo para su candidatura, lo está pidiendo también para quien más lo necesita. Y yo no quiero que Pedro Sánchez pueda decir que Vigo lo apoya porque su Gobierno tiene muchas deudas con Vigo que todavía no ha saldado y por lo tanto no se merece ese apoyo", ha sentenciado.

"ALGO NUEVO QUE OFRECER"

Por su parte, además de prevenir frente al "aislamiento", ha señalado que no se resigna a que Vigo "siga perdiendo posiciones respecto a sus competidoras y a que el Gobierno de Sánchez "desprecie" a la ciudad más importante de Galicia "con una deuda de 4.100 millones de euros en inversiones que son claves para el futuro de la ciudad"

Del mismo modo, la candidata popular ha incidido en que toca elegir entre "dos décadas de un PSOE acomodado o el futuro con el PP; entre continuismo o renovación; entre confrontación o colaboración; entre la pérdida de oportunidades o liderazgo industrial; entre el personalismo o 300.000 protagonistas".

Finalmente, se ha marcado el objetivo de articular "un Vigo que vuelva a ser motor de Galicia, referente en España y Capital de la Eurorregión", convencida de que el próximo logro de la ciudad está por escribir y de que quiere contribuir a él". "No hay mayor privilegio para un vigués que trabajar por mejorar su ciudad", ha reivindicado.