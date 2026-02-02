Rueda "respeta" a quienes protestan "de buena fe" por la sanidad, pero defiende: "De recortes, nada"

Rueda, durante el Consello. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha traslado su respeto por quienes participaron en la manifestación de este domingo en defensa de una "mejor" sanidad pública, "especialmente a quienes lo hicieron de buena fe", pero ha contrapuesto que "dato mata relato", para esgrimir que "de recortes" en esta área en Galicia no hay "absolutamente nada", sino "todo lo contrario", y rechazar las críticas de "privatización".

A preguntas de los medios en la comparecencia de prensa posterior al Consello, Rueda ha manifestado su convicción de que este domingo protestaron en Santiago personas "de buena fe", a quienes ha garantizado que su Ejecutivo continuará trabajando por "mejorar" la sanidad pública, lo que supone una "compleja" tarea.

En paralelo, el también líder del PP gallego se ha mostrado "seguro" de que hubo quien salió a la calle este domingo "exclusivamente por razones políticas". De hecho, a quienes "fueron o convocaron por razones políticas", les ha trasladado que "cada vez se les ve más el plumero".

"¿Por qué lo digo? Porque parece que las dos grandes reivindicaciones se centraban en supuestos recortes y en privatizaciones", ha esgrimido, antes de señalar que "dato mata relato" y de argumentar que "todos los años se fueron aumentando los gastos" en sanidad porque "es necesario" y es lo que hace un Gobierno que "prioriza recursos".

A modo de argumento, el presidente gallego ha señalado que "prácticamente todas las semanas" se autorizan en la reunión de su Gobierno acuerdos que tienen un coste económico "muy alto" vinculados a sanidad, como por ejemplo, en lo que respecta a fármacos oncológicos. "Nada comparado con la posibilidad de salvar vidas", ha reflexionado, antes de aseverar que, en todo caso, se acredtia que "de recortes absolutamente nada, todo lo contrario".

Al tiempo, ha reivindicado que el incremento de la inversión es "muchísimo mayor" que la del bipartito de PSdeG y BNG que dirigió Galicia entre 2005 y 2009. Y también ha tirado de dicho gobierno para dar otro "dato incontestable", que el bipartito "elevó en cuatro años los recursos destinados a privatización y derivaciones a la sanidad privada en un 48%". "En 17 años, desde 2009 (cuando el PP recuperó la Xunta) hasta ahora, aumentaron en un 3%", ha contrapuesto.

SIN "ALUSIÓN" A LA HUELGA POR EL ESTATUTO MARCO

Finalmente, ha afeado que en la protesta no hubiese, por parte de los responsables políticos que participaron, "una sola palabra" sobre la huelga por el Estatuto Marco que mantienen los sindicatos médicos, cuando ha tenido efectos de "paralización" en la sanidad pública y puede suponer más "en un futuro".

"Afecta al Gobierno central y que no hubiese una sola alusión es una demostración de lo que estoy diciendo", ha concluido.