Rueda responde a la petición de O'Mega para que intervenga asegurando que no va a decir "nada diferente" a Sanidade

PONTEVEDRA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reprochado este viernes al sindicato médico O'Mega que se haya "salido fuera" de las negociaciones con la Administración autonómica mientras mantiene la huelga indefinida en la atención primaria del Servizo Galego de Saúde (Sergas). Respecto a la petición del sindicato de que interceda, ha asegurado que no va a decir "nada diferente" a la Consellería de Sanidade.

Preguntado por los periodistas al terminar un acto oficial celebrado en Pontevedra, el jefe del Ejecutivo gallego afirmó que la organización convocante del paro es "el único sindicato médico que se salió fuera de las negociaciones". Según explicó, otras organizaciones sí continúan participando en el diálogo con la Xunta de Galicia y con la consellería.

Rueda señaló que esos sindicatos están colaborando con la Administración en la elaboración del plan de modernización y mejora de la atención primaria que el Gobierno autonómico se comprometió a presentar antes de que finalice el primer semestre de este año.

El presidente gallego defendió que existen "dos maneras de afrontar esta situación: colaborar para mejorar el sistema sanitario o convocar una huelga y rechazar el diálogo con los representantes de la Xunta, que son los responsables de la negociación a través de la Consellería de Sanidade", según subrayó.

En este contexto, Rueda cuestionó la petición del sindicato de que intervenga directamente para desbloquear el conflicto laboral. "No van a solucionar nada, ni yo les voy a decir nada diferente de lo que les puede decir la gente con la que se niegan a negociar", afirmó.

La huelga indefinida convocada por O'Mega para médicos de atención primaria continúa por el momento tras no alcanzarse un acuerdo entre el sindicato y la Consellería de Sanidade en las últimas reuniones celebradas para intentar suspender el paro.