Rueda responderá sobre presupuestos y vivienda en un pleno en el que comparecerá el conselleiro de Emprego

El PP defenderá que se condene el régimen de Maduro y el BNG, una propuesta legislativa para el traspaso de competencias de salvamento marítimo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, volverá a someterse la semana próxima a una sesión de control en el pleno del Parlamento de Galicia, donde la líder del BNG, Ana Pontón, prevé preguntarle "por qué boicotea medidas que facilitan el acceso a la vivienda" y su homólogo en el PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, sobre los presupuestos autonómicos.

Así lo han trasladado fuentes de los grupos de PSdeG y BNG consultadas por Europa Press, en relación a un pleno --el segundo en dos semanas consecutivas-- que contará con la comparecencia del conselleiro de Emprego, José González, para informar de acciones en busca de retener y sumar talento para cubrir vacantes laborales en la comunidad.

Al tiempo, tras la reunión de la Xunta de Portavoces de este martes, el Grupo Popular ha informado de que defenderá una proposición no de ley, coincidiendo con la concesión del Premio Nóbel de la Paz a María Corina Machado, en la que se pide condenar el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Los populares ponen el foco en "el encarcelamiento de prisioneros políticos", exigiendo "la liberación inmediata e incondicional de todos ellos y de las personas detenidas arbitrariamente en Venezuela".

Por otra parte, el Grupo Popular también demandará al Gobierno de España la puesta en marcha de medidas urgentes para que "no se vuelva a repetir el caos que se desata cada vez que se suspende el servicio ferroviario", y el "desbloqueo urgente" de proyectos prioritarios para Galicia en materia ferroviaria que se encuentran "retrasados".

En el apartado de preguntas al Gobierno gallego, los populares se interesarán por su evaluación un año después de la aprobación de la conocida como 'Ley ELA' y que "esta norma aún no cuente con la dotación presupuestaria necesaria para su materialización"; sobre los resultados del programa de cribado de cáncer de mama desde su puesta en marcha; y sobre la propuesta de nueva PAC.

TRASPASO DE COMPETENCIAS

Fuentes del BNG han ratificado que en la orden del día para el pleno de la semana que viene también se incluirá el debate de una proposición de ley, para presentar ante el Congreso de los Diputados, de transferencia de competencias a la comunidad en materia de salvamento marítimo y lucha contra la contaminación marina.

Los nacionalistas se quejan de que el PP "haya vuelto a vetar la comparecencia" de la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, y anticipan que defenderán una interpelación para hablar de la moratoria indefinida del eucalipto.

También defenderán una proposición no de ley para "restituir los derechos laborales del profesorado".

BANCO PÚBLICO DE ALQUILER

Mientras, los socialistas defenderán dos iniciativas de impulso para la creación de un banco público de alquiler y sobre correcciones que quiere que la Xunta incluya en las líneas de ayudas para los afectados por los incendios forestales en los sectores agroganadero y forestal.

También interpelarán al Gobierno sobre la política de beneficios fiscales que aplica la Xunta, singularmente en el ámbito de sucesiones y donaciones y sobre grandes fortunas.

En el apartado de preguntas, los socialistas se interesan sobre la sostenibilidad económica de entidades sin ánimo de lucro que prestan servicio a personas con discapacidad intelectual; la tramitación del plan estructurante de ordenación de suelo empresarial relativo a la ampliación del polígono de A Sionlla, en Santaigo; y las listas de espera sanitarias.