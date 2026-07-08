Rueda se reúne este miércoles con responsables de SAIC tras la llegada del primer buque con coches a Ferrol

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, mantendrá una reunión en la tarde de este miércoles con responsables de SAIC, que se encuentran en Galicia para asistir al acto institucional previsto este jueves con motivo de la llegada al puerto exterior de Ferrol del buque que transporta los primeros vehículos de la multinacional china a la Comunidad.

"Por fin vemos los hechos por los que llevamos trabajando mucho tiempo", ha celebrado Rueda en declaraciones a los medios en la localidad ourensana de Piñor.

Así, ha avanzado que este mismo miércoles mantendrá una reunión en Santiago con los responsables de la empresa para "seguir hablando cara a cara" los detalles de su llegada a Galicia, así como de "los trámites para cumplir los plazos, muy exigentes".

En esta línea, ha destacado que con esta primera llegada de vehículos al puerto ferrolano se da "el pistoletazo de salida" de la "apuesta de SAIC por Galicia".

Además, ha aprovechado para agradecer la implicación de todos los que trabajan para que "sea una realidad" y las fases avancen para "convertir a Ferrolterra en un lugar importantísimo de producción de una empresa líder".

En este contexto, ha reivindicado que SAIC ha elegido Galicia "por la estabilidad" institucional, además de por "la ayuda del Gobierno central en esta materia" y por la "excelencia en la producción automovilística que ha habido siempre en Galicia con empresas punteras".