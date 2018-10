Rueda "supone" que "en coordinación" con la dirección se "pronunciará" antes del sábado sobre su apoyo en el Congreso

Publicado 18/07/2018 17:31:19 CET

Alfonso Rueda no descarta anunciar antes de este viernes a qué candidato apoya para suceder a Rajoy

OURENSE, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, ha dado por hecho este miércoles que "en coordinación" con la dirección "autonómica", al menos en su caso, se pronunciará sobre sus preferencias en el congreso antes de la celebración del cónclave que se celebra el fin de semana y en el que votará el próximo presidente nacional del partido entre Soraya Sáez de Santamaría y Pablo Casado.

"Él hizo su pronunciamiento (por Manuel Baltar); el resto de los presidentes provinciales es cierto que aún no lo hemos hecho, por lo menos públicamente. Pero yo supongo que, en coordinación con el partido a nivel autonómico, este pronunciamiento se hará antes del congreso; ya estoy hablando a título personal", ha manifestado en declaraciones a los medios en Ourense, al se preguntado por sus apoyos y por el caso concreto del presidente del PP ourensano, que ya desveló que apoyará a Santamaría.

Precisamente, este miércoles, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dijo que sondeará hasta el viernes a los presidentes del PP en las cuatro provincias para conocer la opinión de la "mayoría" de los compromisarios, pero no ha aclarado si antes del congreso dará a conocer su apoyo. Eso sí, ha precisado, se sabrá lo que opina el grueso de los delegados gallegos que acudirán a Madrid.

"Insisto, en coordinación, por lo menos en los tiempos, con el resto de los compañeros y este pronunciamiento, en principio, podrá ser hecho antes del viernes. Y aquí estoy hablando por mí mismo, y al final lo que estaré expresando es entre dos compañeros que me parecen dos magníficos compañeros", ha indicado.

A lo que agregó: "Y, al final, cada uno puede tener sus preferencias y no pasa nada porque se expresen públicamente, igual que no pasaría nada si no se dijesen, porque la gente al final va a votar lo que estime más conveniente".

Así las cosas, Rueda ha dado por supuesto que este pronunciamiento "se hará, al menos en su caso" y "coordinando los tiempos", antes de la celebración del congreso. "Después no tendría mucho sentido", ha apostillado.

"LO IMPORTANTE ES ACERTAR"

"Lo importante es acertar, ya que la elección va a suponer el futuro de un partido que quiere volver al Gobierno", ha destacado el vicepresidente del gobierno gallego en el salón de plenos del Ayuntamiento de Ourense, después de presentar un proyecto de colaboración con el ente municipal.

Asimismo, ha querido agradecer a los dos candidatos a la presidencia a nivel nacional del PP, Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado, que hubieran estado en Galicia en dos ocasiones para exponer sus ideas antes los militantes de la Comunidad.

APOYO PÚBLICO DE BALTAR A SANTAMARÍA

Sobre el apoyo público del presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, a Santamaría --efectuado este martes--, Rueda ha señalado que es "algo absolutamente respetable y entendible" que se haya posicionado "de forma personal". "Cada uno decide sus tiempos", ha apostillado.

En todo caso, ha recordado que el voto es "secreto", por lo que cada votante podrá decidir "lo que crea conveniente entre las dos candidaturas" en el Congreso Extraordinario del PP, que se celebrará este viernes y sábado y en el cual Galicia contará con 327 compromisarios, 279 de ellos electos, y repartidos de la siguiente forma: 84 de Pontevedra, 78 de A Coruña, 73 de Ourense y 44 de Lugo.