Rueda traslada apoyo a Venezuela en las Medallas Castelao 2026 y defiende que Galicia "no se entiende sin la emigración"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha solidarizado con Venezuela en la ceremonia de las Medallas Castelao 2026, asegurando que Galicia entera "vive con el corazón encogido" tras el doble terremoto que azotó el país y defendiendo que la Comunidad de "nuestros días no se entiende sin la emigración".

Así lo ha trasladado en el acto de entrega de estas distinciones, otorgadas a aquellos gallegos que han realizado contribuciones singulares, celebrado en la Iglesia de San Domingos de Bonaval y coincidiendo con el aniversario del primer Estatuto de Autonomía y del regreso a Galicia de los restos de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.

Los galardonados en esta edición han sido el atleta Esteban Batallán, la física Mar Capeáns, el trompetista Adrián Ben, la emprendedora gastronómica María Barallobre y Charo Barca, directora de la Fundación Andrea.

El mandatario gallego ha comenzado su intervención con la mirada puesta en Venezuela, país afectado por un doble terremoto el pasado miércoles en el que continúan las labores de búsqueda de supervivientes. Rueda ha enviado un "abrazo afectuoso" al pueblo hermano venezolano y a la comunidad asentada en Galicia. "Todos vivimos esta tragedia como propia", ha lamentado.

"Este acto institucional representa al conjunto de Galicia, una Comunidad que es el resultado de la aportación y el esfuerzo de infinidad de personas a lo largo de la historia, aquí y en el exterior", ha reivindicado, asegurando que la solidaridad gallega "está y estará en el futuro al lado de Venezuela para ayudarlos a superar esta desgracia".

En su discurso, el mandatario autonómico ha enfatizado que estas medallas son una "expresión del afianzamiento de la autonomía de Galicia" , destacando que la Comunidad transitó estas casi cinco décadas por la etapa de "mayor estabilidad y progreso de su historia".

"Democracia, autonomía y honestidad son el mejor ecosistema en el que cultivar la prosperidad y la estabilidad institucional", ha enfatizado.

En este sentido, ha remarcado que la España constitucional de la que es parte Galicia "no puede admitir el más mínimo intento de establecer discriminaciones" ente ciudadanos o territorios. "Pese a que con frecuencia intentan imponersenos a cambio de precarios respaldos parlamentarios", ha apuntado.

"UN TERRITORIO QUE CULTIVA LA EXCELENCIA"

Sobre los galardonados, el presidente autonómico ha puesto en valor sus diferentes trayectorias, afirmando que constituyen una "extraordinaria representación de la Galicia" actual al representar a un territorio "generoso, que cultiva la excelencia y desborda talento".

Así, ha puesto en valor a la Fundación Andrea por "recordar la grandeza del ser humano" y "sobreponerse a las más duras adversidades"; al músico Esteban Batallán por poner de manifiesto el "valor del esfuerzo" y la "importancia" de aprovechar los recursos formativos gallegos.

También, ha destacado a la física Mar Capeáns, por "certificar que desde Galicia se puede llegar a participar en los proyectos científicos más ambiciosos"; al atleta Adrián Ben, al que se reconoce su esfuerzo y los valores asociados a la práctica deportiva, como son la "disciplina, constancia o compañerismo"; y a María Barallobre, por ser una "figura emblemática" de la gastronomía gallega.

Para el presidente gallego los premiados son "ejemplos" de la Galicia Calidade edificada cada día entre todos: "Con honestidad, trabajo duro y vocación de excelencia, radicalmente alejada de actitudes que atentan contra el buen nombre de personas e instituciones que atienden sus obligaciones con rectitud; una Galicia que tiene lealtad institucional y respecto al ordenamiento jurídico; que apuesta siempre por el 'sí' y está abierta al mundo".

LOS GALARDONADOS

Previamente, tras la lectura del decreto por el que se otorga esta distinción, a cargo del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, el mandatario autonómico ha realizado la entrega de las distinciones a los galardonados.

La primera en recibirlo fue Charo Barca, en representación de la Fundación Andrea, entidad que lleva 20 años realizando su labor en apoyo a las familias con niños enfermos. La galardonada ha asegurado que recibir este reconocimiento es un "auténtico privilegio y una gran responsabilidad" y lo ha dedicado a las familias que luchan a diario por salir adelante.

A continuación, ha sido el turno del trompetista Esteban Batallán, quien ha reivindicado la Comunidad como una tierra de músicos - en la que el mismo se formó - y la necesidad de "seguir cuidando y apoyando" este talento. "Este es un reconocimiento a un sistema que funciona, el nuestro, se lo dedico a todos los músicos de Galicia", ha proclamado.

La tercera galardonada ha sido la física Mar Capeáns, que dirige las operaciones del CERN, el mayor laboratorio de física de particular del mundo. Al recoger la distinción, Capeáns ha querido transmitir a los más jóvenes que "confíen en su talento y no acepten los límites" y ha valorado la apuesta por la ciencia en el tejido industrial de la Comunidad.

De seguido, se le ha colocado la medalla al atleta viveirense Adrián Ben, quien ha recibido el premio con "mucho orgullo" y "honor". "Aunque solo soy un deportista llevaré el nombre de Galicia con dignidad a cada pista en la que corra. Viva Galicia", ha proclamado.

Finalmente, María Barallobre, propietaria de restaurantes alrededor de todo el mundo, ha recogido el galardón, asegurando que es una "chica de aldea" y que "al igual que Castelao disfrutaba escribiendo, ella disfruta en la cocina".