Rueda urge cambios legislativos tras el informe PISA: "La LOMLOE no dio resultado"

Archivo - Una profesora junto con alumnos. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

A CORUÑA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha demandado cambios legislativos tras el informe PISA que constata una caída generalizada en el sistema educativo a nivel español, también en Galicia, aunque la comunidad autónoma gallega está por encima de la media nacional.

"Tenemos que hacer una reflexión rápida, actuar cuanto antes", ha señalado en el acto de apertura del curso escolar en el IES Eusebio da Guarda de A Coruña.

"El talento está ahí, la cultura del esfuerzo tiene que tener un resultado, no vale no estudiar y dejarse ir y esperar que vengan los resultados por sí solos", ha remarcado ante los asistentes.

Al margen de las reformas que "haya que hacer" o las "reflexiones" a este respecto, ha considerado que a lo mejor se hicieron cambios "demasiado rápido" por lo que ha apelado a realizar modificaciones legislativas.

"La LOMLOE -- una ley socialista -- no dio resultado en ningún caso", ha sentenciado para apostar por ser "valiente" y hacer "los cambios necesarios".

Al hilo de ello, ha apelado al trabajo "en equipo" junto también docentes y familias. "Nos jugamos el futuro del país", ha insistido en una intervención en la que ha subrayado el inicio del curso escolar "con normalidad".

PROFESORADO

Mientras, ha reivindicado la cifra de profesorado en este curso académico pese, ha dicho, a bajar el número de estudiantes. "Uno de los mejores ratios de España, 9,7 alumnos por docentes", ha señalado para incidir en que en Galicia existe un "bilingüismo cordial" con búsqueda de competencias "en otros idiomas".

A ello, ha sumado los "5.000 docentes en atención a la diversidad, más del doble que hace 15 años". Esto con alusión a la Formación Profesional, una opción de la que ha dicho "cubre necesidades de la demanda del mercado laboral".

En otro orden de cosas, ha anunciado obras en el el IES Plurilingüe Eusebio da Guarda con una inversión de 2,5 millones de euros en la segunda fase de la rehabilitación integral del edificio.