Rueda valora que el Gobierno apruebe medidas ante la guerra, pero crítica que no las "hable" con las CCAA

Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha puesto en valor que el Gobierno vaya a aprobar esta semana un paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán, pero ha criticado que se haga sin "hablar" con las comunidades autónomas.

Preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno, Rueda ha sostenido que estas medidas hay que tomarlas "desde el ámbito nacional". "Vamos a ver en qué consisten y ver si tienen derivadas y continuidad en lo que hagamos aquí", ha manifestado.

Dicho esto, ha asegurado que lo que le hubiese gustado es que el Gobierno las hablase "con las comunidades", donde después estas políticas "van a tener repercusiones". "Pero parece que no va a ser así, que lo van a anunciar sin hablar con las comunidades", que estarán "al margen", ha lamentado.

Además, preguntado por la negativa del Gobierno a enviar barcos al estrecho de Ormuz, ha sostenido que el Ejecutivo de Sánchez también dijo que no participaría en "absolutamente ninguna actuación" y "después tuvo que disfrazar el envío de un barco a Chipre".

En este sentido, ha vuelto a señalar que "nadie quiere la guerra" pero hay que ser "consciente" de que España "participa en organizaciones" y debe ser consecuente con sus compromisos.

"Lo que no sirve de nada es que las decisiones se tomen simplemente con base en cálculos electorales y no en el interés general de nuestro país en un asunto tan serio", ha censurado Rueda, que ha asegurado que "no" le están gustando "algunas cosas" que ve "últimamente".