Rueda valora que "hay una solución sobre la mesa" para Gaza y que se intente el acuerdo: "La alternativa es demoledora"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, interviene durante la inauguración del 'Foro La Toja - Vínculo Atlántico'. - Elena Fernández - Europa Press

Vuelve a poner en valor la "isla de estabilidad" que es Galicia, donde "se discute pero no se confronta más allá de lo necesario"

A TOXA (PONTEVEDRA), 2 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha intervenido este jueves en la inauguración del Foro La Toja Vínculo Atlántico 2025, y ha puesto en valor la importancia de estrechar los vínculos frente a quienes se esfuerzan por romperlos, y se ha referido a la "política real" para solucionar los retos y los conflictos como el de Gaza, para lo que "no hay atajos".

En su intervención, el presidente gallego se ha referido al plan propuesto por Trump para acabar con "el conflicto tremendo en Gaza". "Hay una solución encima de la mesa. Ojalá sea la solución posible", ha proclamado Rueda, que ha subrayado que el hecho de que "alguien plantee una solución" y de que "las partes se planteen hablar e intentar el acuerdo" debe abrir "una vía a la esperanza".

"La alternativa es demoledora", ha constatado, y ha recordado que la comunidad internacional tiene la "obligación" de "empujar" y animar a ir por ese camino de intentar el acuerdo.

En ese contexto, Rueda ha apelado a la "política real" y "con mayúsculas" para afrontar los retos, porque las soluciones pasan por "tender puentes" y "no levantar muros". "Un líder va a ser siempre el que construya, no el que rompa", ha incidido, y ha reiterado la importancia de esa "política real" frente a las "aventuras personales".

El presidente de la Xunta ha subrayado que en un escenario "cada vez más tensionado y convulso", Galicia puede presumir de ser "una isla de estabilidad". "Aquí podemos presumir de ser una pequeña excepción, donde todo se discute pero no se confronta más allá de lo estrictamente necesario", ha proclamado.