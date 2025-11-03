Rueda ve "adecuada" la decisión de Mazón de dimitir y cree que Feijóo fue "coherente de principio a fin"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, preside la reunión del Consello de la Xunta. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que el hasta ahora presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha hecho "lo correcto y lo adecuado" al anunciar su dimisión y ha defendido que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sido "coherente de principio a fin con lo que dijo y con lo que después sucedió".

A preguntas de los medios tras la reunión del Consello de la Xunta sobre si cree que llega tarde esta decisión, el titular del Gobierno gallego ha recordado que "siempre" dijo que debía ser "una decisión personal" y, ahora, tras escuchar sus razones y después del homenaje de Estado la pasada semana en Valencia, cree que "ha hecho lo correcto y lo adecuado".

Sin embargo, ha señalado que es "una pena" que "no cunda el ejemplo" y otros que tienen "muchas responsabilidades en la dana sigan actuando con esa soberbia", así como en "hacer ver que no va nada con ellos".

FEIJÓO, "COHERENTE DE PRINCIPIO A FIN"

Además, cuestionado sobre la gestión de Feijóo en este asunto, Rueda ha insistido en que el presidente del PP fue "coherente de principio a fin con lo que dijo y con lo que después sucedió".

Para el también líder de los populares gallegos, la decisión de Mazón "concuerda con todo lo que sostuvo" Feijóo. En esta línea, ha destacado que el propio Mazón exponía este lunes en su comparecencia que "nada más producirse la dana" Núñez Feijóo le dijo que "tenía que pedir la solicitud de nivel 3 de la emergencia".

"Y se equivocó al no hacerle caso, por lo que creo que Feijóo estaba dando consejos y tomando las decisiones adecuadas. Había que preguntarse por qué al Gobierno central no le interesa y prefería ventilarlo con aquel 'Si necesitan ayuda, que me la pidan', que creo que acompañará durante toda su vida a Pedro Sánchez", ha aseverado.

Por otro lado, preguntado sobre si entiende que el responsable valenciano no deje el acta de diputado, Rueda ha dicho que por el momento desconoce los términos, pero ha reiterado que "igual que la dimisión es una decisión personal", permanecer o no como diputado "lo es también".

En este punto, ha argumentado que en estos momentos "aquellos que pedían su dimisión en el fondo pretendiendo que permaneciera para poder seguir pidiendo la dimisión y tapar las dimisiones de otros" ahora "cambiarán el foco y dirán que el problema es que siga de diputado".

VOX: "MAZÓN APELABA A LA MAYORÍA PARLAMENTARIA"

Asimismo, Alfonso Rueda también ha sido cuestionado sobre si le preocupa la situación del partido a nivel estatal y si el PP queda en manos de Vox. A este respecto, el presidente de la Xunta ha subrayado que el PP "tiene una mayoría parlamentaria en las Cortes Valencianas", por lo que, ha manifestado, Mazón "apelaba a que la mayoría que le permitió ser presidente de la Generalitat en su momento" permita ahora "una transición y garantizar la gobernabilidad".

En este sentido, ha destacado que, en su opinión, "lo más importante sigue siendo el proceso de reconstrucción" que, ha añadido, "ni mucho menos está acabado", por lo que ha reiterado que se necesita "un gobierno que siga funcionando".

"Lo que piden es hacer eso posible conformando una mayoría que permita hacer nuevo presidente y un nuevo gobierno. Significa nada más y nada menos eso", ha zanjado.