Pontón critica que la dimisión de Mazón "llega un año tarde" por la actuación "indecente e inmoral" del PP

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, censura que la dimisión del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, "máximo responsable de las trágicas consecuencias de la dana", "llega un año tarde", lo que "demuestra la cara más oscura, indecente e inmoral del PP".

En rueda de prensa, Pontón ha cargado contra la postura de Mazón "buscando culpables", "faltando al respeto de las víctimas y familias mintiendo", así como "manipulando" y "aferrándose a la poltrona".

Identifica a Mazón con un "deshonor político hasta extremos intolerables"; pero, "por encima de su catadura moral", considera que "lo realmente insoportable fue ver cómo el PP, con Feijóo a la cabeza, lo recibía con aplausos".

Recuerda que Mazón fue "ovacionado en actos del PP con sus dirigentes en pie". "Si a cualquier persona de bien esos aplausos le producen náuseas, no quiero imaginar lo que sintieron las familias de las víctimas en la dana", agrega.

Pontón asegura que en Galicia se conocen "muy bien" esa forma de actuar del PP, y ha recordado casos como los del Prestige o el accidente del Alvia. Por ello, opina que la dimisión de Mazón "a estas alturas era imprescindible", por lo que espera que las víctimas "sientan algo de alivio".

Resume lo sucedido con Mazón como "una de las paginas mas bochornosas e indecentes de la política reciente". "Si no hay elecciones en la Comunidad Valenciana es porque el PP sabe que perdería". "Detrás de todo esto están primando los intereses electorales del PP", advierte, "frente a dar voz a la ciudadanía".