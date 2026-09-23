Rueda ve a las Cámaras de Comercio como "aliadas estratégicas" para afrontar los retos del tejido productivo gallego

Imagen del momento del homenaje. - CAMARA DE COMERCIO

VIGO 23 Sep. (EUROPA PRESS) - El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado el papel de las Cámaras de Comercio como "aliadas estratégicas" para afrontar los retos del tejido productivo gallego. Así lo ha señalado durante el acto de conmemoración del 140 aniversario de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa, celebrado este miércoles en Vigo.

Durante su intervención, Rueda ha felicitado de forma especial al presidente de la entidad, José García Costas, por la imposición de la Medalla de Oro de la Cámara de Comercio de España tras más de siete décadas de dedicación profesional, de los cuales 25 fueron al frente de la institución cameral.

"Es un reconocimiento por su trayectoria", ha reivindicado el presidente gallego, poniendo en valor su papel como interlocutor y su colaboración con la Xunta "para todos los retos que hay por delante".

Entre estos desafíos, Rueda ha destacado el absentismo, las vacantes laborales, la agilización de trámites administrativos o "dar una formación apropiada a lo que pide el mercado laboral".

Durante toda la jornada, la Cámara de Comercio ha abordado su evolución histórica, su papel en la economía española, el impacto de la inteligencia artificial en la empresa o las oportunidades de la Europa atlántica, a través de la intervención de múltiples responsables empresariales y políticos.

Además, el propio presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, entregó a García Costas la Medalla de Oro.

Según recoge la organización en un comunicado, el homenajeado ha puesto en valor la importancia de las cámaras, reivindicándolas como "imprescindibles" en un escenario marcado por la transformación tecnológica y la globalización.

"Las empresas afrontan una adaptación continua a escenarios cambiantes, con una competencia creciente y un mercado que hoy tiene una dimensión global", ha expresado García Costas, insistiendo en que en este contexto es necesario mantener el acompañamiento empresarial y la formación de manera permanente. Bonet, por su parte, ha destacado la "trayectoria extraordinaria de compromiso empresarial" de Costas.