Rueda ve "oportunismo" en el adelanto de Sánchez, sin descartar que Feijóo pueda "llamar" a algún conselleiro

Alfonso Rueda comparece tras el Consello. - DAVID CABEZÓN-XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afeado a su homólogo estatal, Pedro Sánchez, adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre por "oportunismo", si bien ha considerado que en esta ocasión, el "interés personal" del jefe de filas del PSOE coincide con "el sentido común" y lo que, a su juicio, anhela "la mayoría de ciudadanos". "No podíamos seguir así, ha sentenciado.

Lo ha trasladado a preguntas de los periodistas, en la comparecencia posterior al Consello de la Xunta, un escenario en el que el también líder del PPdeG ha afirmado que no entra en sus planes aprovechar las candidaturas a las Cortes para acometer una modificación de Gobierno, pero sin descartar, al tiempo, que como ocurrió en 2023, el líder del PP y expresidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, pueda "llamar" a algún conselleiro.

Convencido de que a Galicia "lo que más le interesa" es un cambio en el Ejecutivo estatal, el presidente ha sido también cuestionado acerca de si comparte con la madrileña Isabel Díaz Ayuso su llamamiento a no ejercer su derecho al voto por vía postal.

"Mire, yo lo que estoy de acuerdo es en que todo el sistema de voto, incluido el voto por correo,tenga las máximas garantías. Y esta vez con algunas cosas que hemos visto, especialmente", ha remarcado.