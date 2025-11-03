Rueda vuelve a defender una docencia descentralizada para Medicina y pide "respeto" para lograr una solución

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha insistido en que la postura de la Administración autonómica sobre la Facultad de Medicina pasa por "una docencia descentralizada" y ha pedido "respeto y confianza" para alcanzar una solución.

A preguntas de los medios este lunes tras la reunión del Consello de la Xunta sobre las negociaciones entre las tres universidades gallegas respecto a este asunto, el titular del Gobierno gallego ha recordado que "está habiendo muchas conversaciones y reuniones", por lo que ha pedido "respeto y confianza" para que alcancen "la mejor solución".

Así, ha reafirmado que espera que la opción que defiende la Xunta sea "la que se produzca", apuntando que aunque "las posturas ahora mismo desde fuera parece que no están tan cercanas", él quiere pensar "que sí" para que "haya una solución" que, ha insistido, "sería la mejor y probablemente la única".