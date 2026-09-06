El rural gallego se reivindica "abierto y plural" con iniciativas LGTBIQ+ que traspasan el Orgullo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Del Agrocuir en Monterroso (Lugo) al Ponte Farruca en Laza (Ourense), pasando por la Ruada das Gotas en Ribadumia (Pontevedra). Diversas iniciativas surgidas desde el rural gallego con un marcado carácter LGTBIQ+ desafían los relatos que asocian estas realidades a los entornos urbanos y crean, más allá del mes del Orgullo, entornos donde además se generan conexiones con el tejido vecinal.

"Se nos olvida que la gente del rural quiere reivindicarse abierta y plural", explica a Europa Press el antropólogo Paulino Ramos, uno de los impulsores del proyecto 'Plumas de pueblo', elaborado junto a Proyecto Hortensia y que pretende mapear las distintas iniciativas de este tipo existentes en España.

El mapa interactivo, que nació de una parte de la tesis de Ramos --aún en proceso--, salió a la luz el pasado junio, coincidiendo con el mes del Orgullo. La primera "hornada" contenía unas 70 iniciativas, un número que, tras publicarse, ha aumentado exponencialmente hasta superar el centenar, que pueden consultarse en su página web.

Más de una decena de ellas se sitúan en Galicia. Aunque muchas adoptan la forma de festival, no dejan atrás el componente reivindicativo o político. También es habitual que se celebren fuera de las fechas habituales del Orgullo. Es el caso del Porco Pride, en Espasante (Ortigueira, A Coruña), que ocurre a finales de julio, o el del Agrocuir y Ponte Farruca, que se realizan en agosto.

Aunque matiza que "hay nubarrones negros que se acercan", Paulino Ramos sitúa el crecimiento habido en "un momento dulce para la disidencia", que le ha permitido plantearse "otras geografías": "Las geografías de los pueblos para los que somos de allí o para los que vuelven son geografías posibles. Parecía que no eran espacios para nosotros y mucha gente ha dicho que sí lo son".

Uno de los fundadores del Agrocuir, Adrián Gallero, coincide en que ha existido un contexto político "en teoría favorable a todos estos avances" y, además, encuentra un efecto retroalimentador desde las propias iniciativas, que piensa que pueden apelar a personas del colectivo que se estén planteando una vida en el rural.

"Que existamos permite que mucha gente que también tenga vidas súper duras en la ciudad que, por lo menos, se haga la pregunta: '¿Podría hacer yo algo así en mi municipio de origen?'", reflexiona Gallero.

"Gente del colectivo siempre ha habido", aprecia uno de los organizadores de Ponte Farruca, Xacobo Novoa, que insiste en que en el rural "también hay diversidad". Al hilo, recuerda la "sorpresa" de algunas personas del colectivo que se marcharon de la localidad al ver que vecinos suyos pasean por el festival montados en tractores con la bandera LGTBIQ+. "Yo, al fin y al cabo, tengo 30 años, llevo viviendo toda mi vida en Laza y para mí esta es una normalidad ya vista", apunta.

"ACTUALIZACIÓN" DE LA ROMERÍA

En este contexto, Adrián Gallero anima a "empezar a hablar de las cosas buenas" que conlleva la vida en el rural y entiende el Agrocuir como una "actualización" de la romería, un término que también emplea Ponte Farruca para definirse. Lo concibe como un lugar en el que se encuentra "todo la gente diversa" que vive en el rural, algo que provoca que los espacios de socialización estén más acotados.

"Tenemos mucha necesidad de lugares de encuentro, tanto en el entorno urbano como en el rural. Pero al mismo tiempo creo que [estas iniciativas] ponen de manifiesto que en el rural es mucho más habitual este tipo de encuentros en los que se juntan todo el mundo y en los que la socialización es mucho más diversa", profundiza.

El propósito del festival lacense también es "tender puentes" entre su público, que es muy diverso en cuanto a edad y procedencia. En este sentido, Xacobo Novoa cita como "antecedente" el Entroido: "Siempre abrimos la casa para que la gente vea nuestro Entroido. Con Ponte Farruca pasa exactamente lo mismo: abrimos las puertas a la gente de fuera para que vean cómo lo vivimos nosotros".

CREACIÓN DE REDES VECINALES

Estas iniciativas han contribuido a crear redes vecinales en ambas direcciones. La propia historia del Agrocuir lo evidencia. Este festival no nació con la pretensión de serlo, sino que en 2014 un grupo de gente se preguntó: "¿Por qué no empezamos a celebrarnos y a visibilizarnos aquí?". Esto les llevó a realizar una primera edición en Granxa Maruxa, en una aldea de Monterroso, aunque alejada del núcleo urbano.

Varias ediciones después, dieron el paso de traspasar el festival al centro del municipio. "Fue muy bonito ver la recepción de la gente, que nos decía: 'Por fin venís aquí. Qué ganas teníamos'", rememora Adrián Gallero. Esto derivó en que empezasen a "crear alianzas", con el equipo de fútbol femenino o con el grupo de música tradicional Falcatrueiros, por ejemplo. "Fue un proceso súper lento y progresivo en el que rompimos muchos prejuicios que teníamos hacia la gente de Monterroso, añade.

En el caso de Ponte Farruca, aunque la organización recae mayormente en la asociación Enlazados, Xacobo Novoa constata que existe una unión "antes y después" del evento con sus vecinos, que incluso colaboran en el montaje y desmontaje de las infraestructuras.

En 2025, los incendios forestales, que afectaron gravemente a Laza y a la comarca de Verín, obligaron a la organización del festival a tomar una decisión "muy difícil" y cancelarlo. "Todo lo que teníamos preparado lo pusimos a disposición de toda la gente que vino a echarnos una mano para que los fuegos no acabasen con nuestra villa", recuerda.

De igual modo, el Agrocuir ha llevado un proceso de integrarse en iniciativas externas, mostrando su implicación con el territorio. Gallero lo ve "súper evidente" en el caso de la oposición a la implantación de Altri en Palas de Rei (Lugo), en la que formaron parte "activa" de la Plataforma Ulloa Viva. Considera, además, que se trata de hacer un ejercicio de "aprender a elegir las batallas".

POR UN MODELO DE FESTIVALES EN RED

Precisamente, el antropólogo Paulino Ramos opina que este es uno de los factores que ha posicionado al Agrocuir como una referencia a nivel estatal: "Para mí, una de las cosas más interesantes es cómo el tema de la disidencia sexual y de género es una excusa para trabajar en defensa del territorio, de la tierra, de las tradiciones y de la cultura local".

Xacobo Novoa explica que, en su caso, él y otras personas de la organización se plantearon poner en pie Ponte Farruca después de llevar varios años yendo a la iniciativa monterrosina. De hecho, se refiere a ella como la "mamá" de "muchos" de los Orgullos rurales que se están realizando ahora.

Llegado a un punto, el Agrocuir, cuya organización llevaba tiempo "soñando" con que esto pasase, fomentó que apareciesen iniciativas similares a través de un taller en el propio festival. Esto se dio en un contexto en el que, superada la pandemia, sus responsables tomaron la decisión de "decrecimiento" al constatar que el modelo de ese momento "no era sostenible".

La aparición de más iniciativas, dentro y fuera de Galicia, está favoreciendo a que se creen vínculos entre ellas. "Ahora que está pasando, de algún modo está cobrando mayor entidad colectiva todo eso. Tiene mucha más fuerza y mucha más capacidad de visibilizarse. Vemos claro que el modelo tiene que ser ese, que el modelo de eventos y de festivales tiene que ser el de en red", reflexiona.