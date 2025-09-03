Salen de España el capitán del Karar y otros 3 acusados por el alijo pese a la prohibición y a la espera de sentencia

Archivo - Vista general de la primera jornada del macrojuicio en la Audiencia Provincial de Pontevedra, contra 28 acusados por el transporte de 3,8 toneladas de cocaína a bordo del buque Karar. - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

VIGO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cuatro de los acusados del macrojuicio por el alijo de 3,8 toneladas de cocaína del Karar, entre ellos el capitán del buque y al menos un tripulante, han salido de España a pesar de que tenían prohibido hacerlo y se les había retirado el pasaporte. Estos cuatro acusados, junto con otras 24 personas encausadas en este procedimiento (entre ellas el arousano Juan Carlos Santórum y varias personas de su entorno), están pendiente de sentencia por este alijo, interceptado en abril de 2020, tras un macrojuicio celebrado en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Según han informado fuentes judiciales, la Audiencia Provincial ha tenido constancia de la salida de España de estas cuatro personas a través de la División de Cooperación Internacional, debido a que saltó la alerta en aeropuertos.

Todos ellos, en situación de libertad provisional (tras haber pasado 4 años en prisión provisional) tienen vigente, como medida cautelar, la prohibición de salir del territorio nacional y la retirada del pasaporte.

Desde la Audiencia Provincial se ha deducido testimonio de los hechos a los juzgados que estuviesen de guardia en cada momento por si hubiesen incurrido en un delito de quebrantamiento, según han señalado desde el TSXG.

De las cuatro personas 'fugadas', uno es el capitán de la nave, de Bangladesh, que en el juicio reconoció que sabía que su barco iba a trasladar cocaína hasta las rías gallegas. El Karar salió de Panamá y cargó los fardos con la droga frente a las costas de Colombia, antes de dirigirse a su destino; durante su singladura, en plena pandemia de Covid, el encargado de controlar ese cargamento era el gallego José Manuel B.G., único español entre los 15 tripulantes (el resto son de Bangladesh y Nepal).

A LA ESPERA DE SENTENCIA

El macrojuicio por este transporte de droga quedó visto para sentencia en febrero pasado, después de 10 meses de vista, más de una treintena de sesiones y casi 80 declaraciones.

El fiscal modificó sus conclusiones en su intervención final y rebajó de 13 a 7 años y medio de cárcel la petición de pena para los tripulantes del Karar, acusados de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

En el caso de Juan Carlos Santórum, de los acusados de su entorno y del resto de encausados, el ministerio público mantuvo su petición: 18 años y medio de prisión para el arousano y 438 millones de euros de multa; 19 años y medio de cárcel para un exfuncionario de Aduanas y su mujer (a quienes también se les imputa un delito de blanqueo); 15 años y medio para José Yamandú R.G. (por imputarle también un delito de tenencia ilícita de armas); y 13 años y medio de cárcel para el resto (Fidel F.B., Sergio F.O., Ricardo S.N., Xosé Emilio R.C., los hermanos Marcos y Pablo G.C., Ismael C.B., Braulio V.V., y René R.R.).