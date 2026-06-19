Salud mental y hábitos saludables, a debate en unas jornadas de Fundación Quirónsalud con 177 estudiantes en A Coruña

Encuentro Stay Healthy, de la Fundación Quirónsalud - FUNDACIÓN QUIRONSALUD

A CORUÑA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Quirónsalud ha reunido a 177 estudiantes de A Coruña en el encuentro Stay Healthy celebrado en Expo Coruña, una iniciativa orientada a promover la salud mental y los hábitos de vida saludables entre adolescentes, en la que han participado profesionales del Hospital Quirónsalud A Coruña.

En la jornada han participado alumnos de Colegio Marista Cristo Rey y Colegio Internacional de Eirís, en un programa que ha combinado ponencias, espacios de diálogo y talleres prácticos diseñados para ofrecer herramientas para el bienestar emocional y físico de los menores.

En la mesa 'Diálogos sobre salud mental' se han abordado algunas de las principales preocupaciones de los adolescentes, como la presión por alcanzar estándares de perfección en los estudios, el físico o el entorno social. Las profesionales han señalado cómo la comparación constante y la idealización de modelos irreales pueden afectar al bienestar emocional, subrayando la importancia de reconocer y aceptar las capacidades y límites de cada persona.

También se ha analizado el impacto del uso del móvil, especialmente antes de dormir, puesto que los estímulos continuos dificultan el descanso y refuerzan conductas de dependencia. En este sentido, se ha insistido en la necesidad de establecer rutinas que ayuden al cuerpo a desconectar y prepararse para el sueño, ya que este es básico para la vida por su vinculación con lo emocional.

SUEÑO Y COMIDA

Otro de los aspectos tratados fue la relación entre actividad física y salud mental, ya que el ejercicio físico constituye una de las mejores herramientas para el cuidado de la salud física y mental, al contribuir a mejorar la calidad del sueño. Además, durante el ejercicio el organismo libera sustancias como las endorfinas, que generan sensación de bienestar y ayudan a reducir el estrés y la ansiedad.

La importancia de una alimentación equilibrada y la influencia que las emociones pueden ejercer sobre los hábitos nutricionales fue otra delas líneas abordadas. Expertos explicaron cómo, en ocasiones, la dificultad para gestionar determinadas emociones puede llevar a recurrir a la comida como mecanismo de alivio o recompensa inmediata.

Así, se les explicó a los estudiantes que, aunque esta conducta puede proporcionar una sensación de bienestar a corto plazo, no constituye una solución efectiva a largo plazo y puede favorecer hábitos poco saludables.

Durante la jornada, los participantes tomaron parte en distintos talleres prácticos organizados en grupos sobre sueño, nutrición, salud digital y prevención de adicciones. El encuentro incluyó también un picnic saludable y un mural colaborativo sobre salud mental, en el que los alumnos compartieron reflexiones.