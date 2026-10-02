Salvador Illa asegura que Junts "se equivoca gravemente" con su rechazo a los decretos sobre la vivienda

O GROVE (PONTEVEDRA), 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que Junts "se equivoca gravemente" con su rechazo a los decretos de vivienda que este viernes se someten a votación en el Congreso de los Diputados.

En su intervención en el 'Foro La Toja, Vínculo Atlántico', el también líder del PSC ha subrayado su "profunda decepción" con la formación de Carles Puigdemont.

Tras señalar que hay otros partidos que también han manifestado una posición política que tampoco comparte en relación a estos decretos, ha puesto el foco en Junts al incidir en que un partido que "dice defender los intereses de los catalanes se equivoca gravemente" con esta postura.

"Creo que es un error lo que está haciendo", ha manifestado para subrayar que se puede hacer mejor o se puede hacer peor, pero hay una demanda social importante para solucionar el problema del acceso a la vivienda.

Illa ha sostenido que las administraciones públicas tienen que dar respuesta a las necesidades de garantizar acceso a una vivienda digna y ha señalado que es el principal problema que impide a los hogares disponer de un mayor nivel de renta.

"¿Cómo le cuento yo a un ciudadano de Cataluña, que en Galicia, en Euskadi, en Cataluña la economía va bien, muy bien, incluso en privado, los empresarios te reconocen que muy bien, que las cuentas de resultados salen bien, y que él, que tiene estudios superiores, que tiene un buen trabajo, no tiene un horizonte en Cataluña?", ha señalado para asegurar que esto "no puede funcionar" y que "hay que resolverlo desde las intuiciones, haciendo todo lo que se pueda".

Por ello, ha trasladado que en su comunidad y en su gobierno, la prioridad en el ámbito de la prosperidad, son las políticas de vivienda.