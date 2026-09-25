El San Froilán de Lugo sumará 346 actividades, un espectáculo de 500 drones y una nueva escultura

La alcaldesa de Lugo, Elena Candia, en la presentación del programa del San Froilán - EUROPA PRESS

LUGO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El San Froilán 2026 contará con 346 actividades repartidas por distintos espacios de Lugo entre el 4 y el 12 de octubre, en una programación presentada este viernes por la alcaldesa, Elena Candia, y el concejal de Cultura, Javier Vázquez.

El programa, con el lema 'San Froilán para todos', ya puede consultarse en sanfroilan.info y reúne propuestas musicales, culturales, infantiles, deportivas y gastronómicas, con especial presencia de artistas y colectivos locales.

Entre las principales novedades de esta edición destaca la celebración, el 12 de octubre, de un espectáculo de drones con alrededor de 500 unidades, previsto antes de la actuación de la Orquesta Panorama, que será la encargada de cerrar las fiestas con un macroconcierto sobre un escenario de 64 metros que se ubicará en Sanfiz.

El Ayuntamiento ha planteado esta propuesta tecnológica como alternativa a los fuegos artificiales con cohetes que se han eliminado por respeto a las personas sensibles y animales. A pesar de que esta actividad estará condicionada al clima, la organización prevé que pueda contemplarse desde una zona situada a unos 400 o 500 metros del lugar donde se instalará el escenario de Panorama. Javier Vázquez lo ha calificado como "el mayor de Galicia".

En atención a las personas sensibles, se establecerá una hora sin ruido en el ferial entre las 17.00 y las 18.00 horas, durante la cual las barracas reducirán su volumen. A esto se sumará un servicio de préstamo de cascos antirruido para las personas que los necesiten.

Otra de las novedades será 'Alento', una escultura de madera de un gaitero realizada por el escultor lucense Xoán Vila. La pieza tendrá aproximadamente entre 2,30 y 2,50 metros de altura y se instalará en la rotonda falsa situada en el entorno del recinto ferial como elemento de bienvenida a los visitantes.

El Ayuntamiento ha señalado que inicialmente se plantea para estas fiestas, aunque no descarta que pueda permanecer posteriormente en la ciudad si la valoración de la propuesta es positiva.

CASI 50 ACTIVIDADES PARA EL PÚBLICO INFANTIL Y FAMILIAR

El San Froilán Miúdo reunirá 47 propuestas dirigidas a niños y familias, con espectáculos, música, juegos, actividades itinerantes y propuestas creativas. Entre ellas figuran las actuaciones de Diminuts y Carrusel Ambulante, además de espectáculos como Pica Pica, Triplette, La Caixeta, Zirco Zaurre, Xogos ao Grande, Xogar de Breogán y A Granola Gominola.

La programación infantil incluye también el concierto de Uxía Lambona e a Banda Molona, previsto para el domingo 11 de octubre a las 18.30 horas en el patio del Edificio Administrativo del Ayuntamiento.

La programación juvenil contará, entre otras propuestas, con espacios dedicados al Hip Hop, San Froidance y Electronic Lucus Fest. Durante la presentación, el área de Cultura ha destacado además la presencia de artistas y agrupaciones locales, una parte del programa que, según explicó el responsable del área, se ha diseñado a partir de las demandas recogidas durante los últimos meses.

La música tendrá uno de sus principales ejes en las 13 orquestas, que actuarán en cuatro localizaciones durante los nueve días de fiestas. La Praza Maior acogerá las actuaciones de Marbella, Principal, Los Satélites, Acordes, Grupo Beatriz, Punto Clave, América, Suavecito, Escaparate y Costa Dorada.

A ellas se sumarán París de Noia, en Augas Férreas; Panorama City, en el Agro do Rolo, y La Panorama, en Sanfiz.

La Praza de Santa María contará con una programación propia centrada en la música tradicional, la cultura gallega y las agrupaciones locales, con corales, bandas, gaiteiros, zanfonas, danza y otras propuestas culturales.

El programa incluye 17 actividades deportivas en diferentes instalaciones y espacios de la ciudad, con disciplinas como judo, fútbol sala, voleibol, baloncesto, tenis, golf, atletismo, fútbol, billar, petanca y automovilismo.

Entre las citas previstas figuran el 51º Trofeo San Froilán de Judo, el XXV Torneo de Tenis, el XXX Torneo de Golf, la III Milla Urbana Lucus, diferentes encuentros deportivos y el 48 Rally San Froilán.

Además, se han programado 19 actividades vinculadas a la artesanía, la gastronomía y la cultura, entre ellas la Feira de Artesanía e Gastronomía Gastroarte.

Como otra de las novedades, A Mosquera acogerá una feria de antigüedades durante seis días, con alrededor de 15 puestos, que se celebrará los tres fines de semana comenzando por este último de septiembre.

EL RECINTO FERIAL ABRE ESTE SÁBADO

Las barracas y las casetas del pulpo abrirán este sábado, 26 de septiembre, adelantando así la actividad del recinto ferial respecto al inicio oficial de las fiestas. El Ayuntamiento prevé mantener abierto el recinto hasta el 12 de octubre, aunque se estudia la posibilidad de prolongar su funcionamiento hasta el día 13, una cuestión que todavía deberá ser abordada con el resto de grupos políticos. El objetivo es dedicarle esa fiesta a los más pequeños como el Día del niño.

El programa arrancará oficialmente el domingo 4 de octubre, con el pregón a cargo de Sonsoles Ónega, a las 12.00 horas desde el balcón de la Casa do Concello. Media hora después comenzarán el recorrido de Os Pelúdez entre nós, Xigantes e Cabezudos y Cantigas e Frores por la Praza Maior y las calles del centro.

La organización ha destacado también el trabajo realizado durante los últimos meses para confeccionar una programación que pretende llegar a diferentes edades y colectivos. El área de Cultura puso especialmente en valor la participación de artistas locales y explicó que el diseño del programa se realizó a partir de las demandas y propuestas recogidas durante este periodo.

Al programa se suman también las grandes actuaciones musicales presentadas a finales de agosto, entre los que destacan Nil Moliner, Sidecars, The Rapants, Lucho RK, Santiago Auserón, Celtas Cortos, Malú, Juan Magán, La Penúltima y Los Diablos, que actuarán en la plaza del Seminario, mientras que la Praza de Santa María tendrá, por su parte, tendrá una programación propia centrada especialmente en la música tradicional, la cultura gallega y la participación de agrupaciones y artistas locales.

El escenario acogerá propuestas como la Banda Filarmónica y Brath, la Orquesta Terranova con un espectáculo de zanfonas, San Froilán Sorrí, con monólogos de humor, El Kiki y el Cante de las Minas, en un espectáculo del Teatro Real, así como Cántigas e Frores, Airiños de Orbazai, la Asociación de Gaiteiros y Xisco Feijoo.

Elena Candia ha aprvechado su intervención para agradecer el trabajo realizado por todo el equipo de Cultura para llevar adelante el programa de San Froilán y también ha pedido de nuevo a la Diputación que "reconsidere" su postura y mantenga las ayudas a las fiestas para poder "hacer un San Froilán que es patrimonio de todos".