El líder del PSOE y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a Ramona Maneiro, pareja sentimental de Ramón Sampedro y símbolo de la defensa de la eutanasia - ÁLVARO BALLESTEROS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, ha llamado a la movilización "masiva", con una especial apelación al voto femenino, en un multitudinario mitin celebrado este viernes en Santiago de Compostela, en el que Ramona Maneiro, la que fue pareja sentimental de Ramón Sampedro, ha simbolizado la defensa del derecho a "morir dignamente" y de la Ley de eutanasia.

"Pido la fuerza de las mujeres, pido el voto masivo de las mujeres de Galicia y de toda España para una gran victoria el próximo 29 de noviembre", ha proclamado Sánchez, quien ha defendido la Ley de Eutanasia y ha advertido de la "amenaza" que supondría un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo (PP), quien ha adelantado que reformará esta norma.

En un mitin de campaña este viernes en Santiago de Compostela, Sánchez ha recibido un libro de manos de Ramona Maneiro, pareja sentimental de Ramón Sampedro, y ha asegurado que no van a permitir que Feijóo y Abascal deroguen esta ley.

Así, ha apelado al "ejemplo de Ramón" y la "amenaza" de Feijóo y el líder de Vox, Santiago Abascal, que demuestran "lo difícil que es conquistar derechos y lo fácil que es arrebatarlos", según ha señalado ante unos 10.000 asistentes al mitin, el más multitudinario de la campaña y en el que ha logrado una mayor asistencia que la cosechada por el líder del PP el pasado sábado.

"PERDIÓ AYER, PERDIÓ HOY Y PERDERÁ EL 29N"

Antes de Sánchez ha tomado la palabra el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien ha proclamado que el próximo 29N los socialistas darán una "lección histórica a la extrema derecha y a la derecha extrema, a Feijóo y Abascal". "Aquí estamos toda Galicia. Decía el PP que a ver si los igualábamos. Y no los igualamos, los mejoramos, los barrimos", ha exclamado para dirigirse a Sánchez: "Donde ellos llenaron, tu desbordaste".

"Hoy perdió y ayer también, porque perdió la mentira frente a la verdad, el insulto frente a la educación, los recortes frente a los derechos, el barro frente a la política limpia que tú representas", ha afirmado para augurar que "perdió ayer, perdió hoy y perderá el 29N".

En un discurso en el que ha cargado contra la oposición del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la ley de nietos, ha rebatido su "fama de buen gestor" con ejemplos como la deuda pública, al asegurar que "la triplicó" durante su gestión en San Caetano, y le ha afeado también sus promesas para solucionar la crisis habitacional cuando, según ha sostenido, durante sus gobiernos en Galicia no apostó por la vivienda pública.

Además, ha ironizado con la "desorientación" de Feijóo que, según ha censurado, "cuando era máximo responsable del Sergas iba de viaje con el narcotraficante Marcial Dorado". "Hasta Rueda lo conocía, como toda Galicia". "Lo mejor que hizo por Galicia fue marcharse y, lo peor que puede hacer por España es quedarse", ha finalizado.

AMBIENTE FESTIVO

Los socialistas han escogido esta ubicación casi una semana después de que el líder del PP y candidato a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo, ofreciese en el mismo pabellón el que fue el mitin central del PP en Galicia esta campaña y en el que, según la organización, se dieron cita unos 8.000 asistentes.

Ese día, el sábado pasado, presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alfonso Rueda, retó a los socialistas a llenar el Multiusos Fontes do Sar. Este viernes, han llenado y han abierto las dos gradas superiores, conocidas como el "gallinero", que estuvieron cerradas durante el acto del PP. Hoy, según los datos de los socialistas, se han reunido 10.000 personas para asistir al acto.

En el pabellón se han podido ver a la plana mayor del PSdeG actual, pero también a históricos socialistas como los expresidentes de la Xunta Emilio Pérez Touriño y Fernando González Laxe, que entraron en la comitiva que acompañaba a Sánchez. Además, en la pista, estaba el que fue ministro de Fomento, José Blanco.

Pero también ha habido alguna sorpresa con la asistencia del alcalde de Oleiros, el independiente de Alternativa polos Veciños, Ángel García Seoane, conocido 'Gelo', declarado abiertamente comunista, que gobierna ininterrumpidamente desde 2003 uno de los ayuntamientos con más renta per cápita del país y que protagonizó algunos momentos sonados, como el relativo a la colocación de una estatua en homenaje al Che Guevara o su campaña pidiendo la 'caza' del presidente de EEUU, Donald Trump.

En las horas previas, mientras los miles de asistentes iban ocupando sus asientos, la selección musical de clásicos del pop y rock español e internacional ha permitido a la gente echarse unos bailes, incluso algún 'agarrado'.

Ha sonado Ricky Martin, Miguel Ríos, Raffaella Carrà, con su 'Pedro, Pedro Pedro', Hombres G, Rosalía, ACDC, Survivor y su 'Eye of the Tiger', pero también nuevos talentos como Aitana e Isabel Aaiún con su 'Potra Salvaje'.

OTRAS INTERVENCIONES

Antes de Sánchez y Besteiro han iniciado los discursos el delegado del Gobierno en Galicia y candidato a la Alcaldía de Santiago, Pedro Blanco, quien se ha definido como zurdo, defensor de los derechos de los trabajadores, y sindicalista. Pedro Blanco, quien le ha pedido a Sánchez que visite Galicia el próximo año con motivo del Xacobeo como presidente y él como alcalde.

"Pedro, de perro a perro. Los que ladran son ellos, el Partido Popular y Vox, y lo hacen porque esta España de progreso que estás construyendo cabalga. Los que ladran son ellos porque esta España de justicia y de igualdad cabalga", ha manifestado tras destacar que le regalaría a Sánchez un ejemplar de los poemas de Federico García Lorca en gallego.

Tras la intervención del alcaldable compostelano, ha tenido lugar una actuación musical en directo, en la que Andrea del Río y su banda han versionado el 'People have the power', de Patti Smith, canción que ha puesto en pie a los miles de asistentes que ya llevaban un rato balando los temas de la selección musical elegida para la cita.

Después, y al son de la Muñeira de Chantada, ha subido al escenario la número uno al Senado, Carmela Silva, quien ha reivindicado el voto a Pedro por las mujeres, por las pensiones, por los salarios dignos, por la seguridad en el trabajo. "Te voy a votar por mi hermana, que falleció, que tuvo cuatro cánceres y al final tuvo que ser sedada, y yo defiendo la vida digna y la muerte digna. Yo defiendo la muerte digna, y ellos no tienen compasión ni siquiera ante el dolor de la gente", unas palabras que han motivado que el auditorio se pusiese en pie.

"Tu representas la luz de los derechos y las libertades, y yo de luz sé mucho, porque soy de Vigo, y ellos Abascal y Feijóo, la negra sombra", ha manifestado citando a la escritora Rosalía de Castro.

Por su parte, la cabeza de lista por la provincia de A Coruña, Obdulia Taboadela, ha reivindicado el poder del voto para lograr que Sánchez vuelva a ser presidente el próximo 29 de noviembre.

A diferencia de anteriores actos en los que la bandera de España ha sido la predominante, en esta ocasión, eran las de Galicia y las del propio PSOE las predominantes, entre las que se podía ver alguna de la República.