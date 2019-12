Sánchez promete una gestión personal con Alcoa, pero Feijóo no ve "garantías" para la planta ni Endesa en As Pontes

Publicado 17/12/2019 13:12:55 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que su homólogo estatal, el socialista Pedro Sánchez, se ha comprometido, en la conversación telefónica que mantuvieron este martes, a que si es preciso hará "una gestión personal" con la multinacional Alcoa para tratar de evitar que la planta de San Cibrao (Lugo) cierre.

En una rueda de prensa convocada tras la conversación, que duró unos 15 minutos y cuyo tono fue "cordial", Feijóo ha transmitido a los medios de comunicación que no va a poner en duda la palabra del dirigente socialista, pero también ha asegurado que "no diría la verdad" y "faltaría al rigor" si afirmase que tiene "garantías" para los trabajadores de Alcoa en San Cibrao y de la planta térmica de Endesa en As Pontes.

"No las tengo y tampoco para el AVE", ha lamentado el presidente gallego, quien ha recordado que la agenda que puso sobre la mesa antes de las elecciones con un listado de temas clave para la comunidad sigue vigente. De hecho, ha advertido que si Sánchez "triunfa" en la investidura seguirá defendiendo ante él la importancia de estas reivindicaciones para la Comunidad.

(Habrá ampliación)