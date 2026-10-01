Sánchez reivindica el orden internacional desde los valores del "avance y del progreso"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d) y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (i), durante la inauguración del Foro La Toja, a 1 de octubre de 2026, en O Grove, Pontevedra, Galicia (España). El Foro La Toja - Vínculo Atlántico es un - Elena Fernández - Europa Press

Defiende una Europa con "mayor capacidad de actuación" y un presupuesto "mucho más ambicioso"

O GROVE (PONTEVEDRA), 1 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado el orden desde "los valores del avance y del progreso", con una mayor regulación para hacer frente a la "quiebra" del orden internacional y el sistema multilateral, la incertidumbre en economía y comercio, la emergencia climática y lograr un despliegue responsable de la inteligencia artificial.

Así lo ha trasladado durante su discurso de apertura en la VIII edición del 'Foro La Toja-Vínculo Atlántico', celebrado bajo el lema 'Un mundo en desorden'. Un evento que ha estado presidido por el rey Felipe VI y en al que ha asistido el ministro de Hacienda, Arcadi España, los expresidentes del Gobierno Felipe González y Mariano Rajoy, así como el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

En su discurso, Pedro Sánchez ha señalado que "el desorden no es neutral", ya que "cuando el derecho internacional pierde fuerza, gana quien tiene más armas". "Cuando los mercados renuncian a las reglas, gana quien tiene más poder para imponer sus condiciones; cuando se debilitan los derechos laborales, gana quien tiene mejores cartas para negociar y cuando la tecnología avanza sin límites, gana quien controla los algoritmos", ha dicho.

Y es que, en su opinión, "el desorden tiene beneficiarios y casi nunca son quienes más necesitan protección", por lo que ha apelado al orden, "una palabra" que, según ha dicho, fue asociada durante demasiado tiempo "al pensamiento conservador erróneamente". Por ello, la ha reivindicado "desde los valores del avance y del progreso".

"El orden consiste en establecer reglas y en evitar que otros decidan por nosotros simplemente porque tienen más poder, y en actualizar esas reglas de acuerdo al espíritu de los tiempos", algo que hacen "los derechos laborales, consigue el Estado del bienestar y la regulación de los mercados", ha dicho Sánchez, para asegurar que ello es "esencia de la democracia".

Con ella, ha dicho, hay que "mirar el mundo que viene y en el que estamos", para avanzar en cuatro ámbitos, como hacer frente a la "quiebra del orden internacional y el sistema multilateral", citando la guerra de Ucrania, el "genocidio" de Gaza y los conflictos bélicos que "sólo el año pasado se cobraron más de 150.000 vidas en todo el mundo", siete veces más que en 2002, contabilizándose 117 millones de personas desplazadas por la fuerza, el triple que a comienzos de este siglo.

REFENCIA A CEUTA

"Muchas a causa de conflictos, otras, huyendo simplemente de la miseria", ha sostenido para asegurar que "el drama de la migración irregular lo recuerda" y "lo ocurrido en Ceuta este verano lo demuestra". "Ningún muro o barrera, por alta o infranqueable que sea, podrá contener la desesperación de la gente por tener una vida mejor", ha apuntado.

El jefe del Ejecutivo ha afirmado que el sistema de Naciones Unidas es "absolutamente necesario" y "la mejor herramienta para resolver los desafíos globales y evitar los conflictos presentes y futuros", en la línea de lo defendido la pasada semana en la Asamblea General de la ONU.

Con todo, ha reconocido que precisa de una "reforma profunda para reflejar el mundo de hoy", con un Consejo de Seguridad "más representativo, organismos más ágiles y eficaces y una justicia internacional capaz de conseguir que el crimen tenga consecuencias y no haya impunidad". "Una regla que solo tiene que cumplir el débil no es una regla, es otra forma de poder", ha sostenido, en defensa del multilateralismo.

"Hoy estamos pagando las consecuencias de guerras injustas, absolutamente injustificadas e ilegales a las que España se ha opuesto con voz firme: la guerra Putin en Ucrania, a la de Netanyahu con su genocidio en Gaza y ocupación del territorio palestino o al inmenso error de la guerra de Irán", ha lamentado.

EMERGENCIA CLIMÁTICA

Tras referirse a la economía y al comercio, el presidente del Gobierno ha hecho alusión a la emergencia climática como uno de los aspectos en lo que es urgente revertir el desorden global para no dar marcha atrás.

Al respecto, ha dicho que "Europa no está preparada para la emergencia climática, se calienta al doble de velocidad que la media del planeta y su dependencia de los combustibles fósiles, agravada por las guerras, la hace doblemente vulnerable".

De hecho, ha asegurado que desde el inicio de la guerra de Irán, Europa ha pagado 100.000 millones de euros más por los combustibles fósiles que importa, más de 3.000 millones adicionales cada semana, una cifra equivalente a la cuarta parte de todas las ayudas directas de los fondos Next Generation.

"Lo que Europa construyó para salir de la pandemia, el desorden nos lo ha arrebatado en una guerra", ha enfatizado, por lo que, España defiende "depender cada vez menos de las decisiones que otros toman por nosotros" y por ello impulsa las energías renovables, que ya representan cerca del 60% de la producción eléctrica. "Frente a Ormuz, sol, agua y viento", ha apostillado.

En consecuencia, ha defendido que la política de adaptación y resiliencia sea "el segundo gran pilar de la política climática europea, junto a la descarbonización" y los próximos presupuestos cuenten con un paquete relevante de recursos para la adaptación a efectos de la emergencia climática.

"En definitiva, necesitamos el orden de la razón y la ciencia, hoy discutidos frente al desorden que conduce al desastre de la emergencia climática", ha manifestado en un discurso en el que también ha apelado a la regulación responsable de la Inteligencia Artificial.