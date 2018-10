La sanidad centrará el primer pleno del Parlamento tras el fallecido sin atención médica en A Estrada

Actualizado 04/09/2018 17:23:18 CET

PSdeG rechaza una comisión de investigación sobre el accidente de O Marisquiño y PPdeG esperará a lo que ocurra en el pleno municipal

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 (EUROPA PRESS)

La situación de la sanidad pública centrará el primer pleno del curso político en el Parlamento de Galicia, una cita en la que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, deberá responder a las preguntas del En Marea y BNG sobre el fallecimiento de un hombre sin atención médica en el PAC de A Estrada a principios de agosto. Por su parte, los socialistas abordarán este asunto a través de una interpelación al Gobierno gallego.

De ello han informado los portavoces de los grupos parlamentarios tras la reunión en la que han fijado el orden del día del próximo pleno, una agenda en la que el PPdeG ha rechazado la inclusión de la comparecencia del conselleiro de Sandiade, Jesús Vázquez Almuíña, como así pedía la oposición tras el suceso registrado en el PAC de este municipio pontevedrés.

Con todo, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha puesto en valor que la situación de la sanidad pública podrá ser abordada en los hasta "ocho debates" sanitarios que incluirá la sesión.

Sin embargo, este pleno que tendrá lugar los días 11 y 12 de septiembre y que dará inicio al periodo de sesiones sí incluirá la comparecencia --a petición propia--- del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que hablará de la actuación de la Xunta en relación al accidente registrado durante la celebración del Festival O Marisquiño en Vigo. Todo ello después de que no saliese adelante la petición de nacionalistas y rupturistas para la puesta en marcha de una comisión de investigación sobre este suceso que provocó que más de 400 personas resultasen heridas.

Y es que la puesta en marcha de este órgano, exigida por BNG y En Marea para depurar las responsabilidades de lo ocurrido, no ha sido apoyada por populares y socialistas. En concreto, Puy (PPdeG) ha justificado la postura de su grupo al asegurar que, "por el momento", lo "más conveniente" es que las "aclaraciones que son necesarias" se produzcan en el pleno del Ayuntamiento de Vigo.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha asegurado que el Partido Socialista es el "primer interesado" en que se sepa la verdad pero ha recordado que la Xunta es la "única administración que no tiene competencias" directas sobre lo ocurrido. "Por tanto, no vamos a participar en esa ceremonia de la confusión para tapar que hay algunas organizaciones --en referencia al BNG-- que solo están aquí y que no están ni en el Ayuntamiento ni en el Congreso", ha apuntado.

Además, otro de los asuntos que se abordarán la próxima semana en el Pazo do Hórreo será la aprobación del dictamen de la comisión especial puesta en marcha en la Cámara gallega tras la ola de incendios forestales de octubre de 2017, cuyas conclusiones solo salieron adelante en comisión con el apoyo del PPdeG y PSdeG. Para este debate, el viceportavoz parlamentario de En Marea, Antón Sánchez, ya ha avanzado el voto en contra de su grupo por considerar que "no soluciona ni da un giro" a las políticas que, en su opinión, están tras los fuegos.

INICIATIVAS DE LOS GRUPOS

En la comparecencia ante los medios tras la reunión de la Xunta de Portavoces, los diferentes grupos han dado cuenta de otras iniciativas que llevarán al próximo pleno. Así, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha destacado que su formación exigirá al Gobierno central, a través de una proposición no de ley, igualdad de trato para los puertos gallegos tras los beneficios anunciados para el de Valencia.

Además, los populares gallegos también reclamarán que el Ministerio para la Transición Ecológica constituya de inmediato el grupo de trabajo anunciado para analizar el modelo de transición energética más racional y sostenible económicamente, en el que tengan cabida las centrales térmicas de Meirama y As Pontes.

Las iniciativas incorporadas por el PPdeG en el orden del día de la sesión plenaria "están vinculadas con las prioridades de gobierno que llevamos impulsando desde el inicio de la legislatura: la creación de empleo y el bienestar social", ha señalado Pedro Puy, que ha avanzado también preguntas a la Xunta sobre el acuerdo para incrementar el salario de los docentes y las obras del hospital Gran Montecelo de Pontevedra.

La situación del puerto exterior de A Coruña tras la condonación de la deuda al de Valencia también será abordada por En Marea, que exigirá a la Xunta que "haga su trabajo" para que no se produzca "ningún agravio comparativo" y pedirá que se deje sin efecto el "vergonzoso" convenio firmado en 2004 en el que se incluía la venta de los terrenos portuarios para pagar la deuda.

Además, la formación rupturista también denunciará la "manipulación informativa" de los medios públicos por parte del PP. "El PP, no contento con manipular y privatizar la información, inicia una campaña de represión contra los profesionales que denuncian esa situación", ha censurado.

Este asunto también será abordado por el BNG en el próximo pleno de la Cámara, cita en la que los nacionalistas pedirán la reprobación del director de la CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo, como "máximo responsable de convertir el ente en un aparato de propaganda al servicio del PP y de Feijóo", tal y como ha avanzado la líder de la formación frentista, Ana Pontón.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, aprovechará la primera sesión de control del curso para afearle a Feijóo el "déficit de plazas residenciales en Galicia" tras el informe del Consello de Contas que, según ha indicado, sustancia "con detalle" la falta de estas plazas, especialmente en centros de gestión pública directa.

Además, los socialistas gallegos defenderán, entre otras cuestiones, una proposición no de ley para reclamar a la Xunta que aplique las propuestas del informe del Defensor del Pueblo sobre la atención a las personas con enfermedad mental.