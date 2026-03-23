Sanidade agradece "la voluntad negociadora" de O'Mega y la "cordialidad" del encuentro

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria xeral técnica de la Consellería de Sanidade, Natalia Lobato, ha agradecido la "voluntad negociadora" de O'Mega en el encuentro que han mantenido con el sindicato este lunes y que ha estado marcado por la "cordialidad".

Representantes de Sanidade han mantenido una reunión con el comité de huelga de O'Mega para tratar de alcanzar un acuerdo que permita poner fin a la huelga indefinida en Atención Primaria que permanece activa desde el pasado 2 de marzo.

Este encuentro, ha explicado Lobato, "ha transcurrido con normalidad y cordialidad". "Desde la consellería agradecemos la voluntad negociadora manifestada en el día de hoy, que nos ha permitido profundizar en las medidas ya puestas en marcha por parte de este departamento sanitario en el ámbito de la atención primaria y que nos permitirá continuar mañana las negociaciones", ha añadido.